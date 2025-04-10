Чи зможе Україна закупити зброю у США на $50 млрд: у Defence Express проаналізували можливості

Україна може купувати у США зброю, навіть вживану й ту, яка надається безплатно.

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Про це йдеться в матеріалі Defence Express. При цьому там зазначили, що в першу чергу це бізнес і працює в обидва боки. Державами уже обговорюється можливість закупівлі такої зброї та механізм фінансування.

Перелік озброєння вже переданий Сполученим Штатам Америки, зміст якого не оголошується. Видання, посилаючись на президента України Володимира Зеленського, зазначає, що в ньому будуть засоби протиповітряної оборони — ЗРК Patriot — та ракети до них.

"Залишаючи за дужками джерело коштів, варто зазначити, що навіть нижня межа у 30 млрд доларів — це величезна сума, "переварити" яку буде складно навіть американській оборонній промисловості", — йдеться в матеріалі.

Зазначається, що з 2022 року США за всіма програмами допомоги загалом виділили озброєння України, за їх оцінками, на понад 66 млрд доларів. Серед них:

32,85 млрд доларів за програмою Presidential Drawdown Authority (PDA);

33,2 млрд доларів за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), коли зброя замовляється у виробників. В цьому випадку замовлення на постачання озброєння вже розписані до 2027 року.

За інформацією аналітиків, ціна та умови такого отримання будуть комерційними.

При цьому вживане озброєння у США закуповувати все ж таки можливо. Для цього навіть є спеціальна програма Excess Defense Articles — передача надлишкового майна. Це є альтернативою утилізації, тобто фактично безплатна передача озброєння за умови оплати транспортних та інших супутніх витрат та відновлення техніки до бойового стану.

Видання зазначає, що "приємною" стороною" закупівлі озброєння являються офсетні угоди. Відповідно до таких договорів покупець може компенсувати витрати шляхом залучення інвестицій з боку продавця.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначає, що закупівля зброї у Сполучених Штатах на суму 30–50 мільярдів доларів є вагомим аргументом для США. Це може вплинути на зміну їхньої риторики, зокрема позиції адміністрації Білого дому, пише "Еспресо".

Він додав, що наразі йдеться про нарощування постачань, адже шість систем Patriot, замовлених для України, можна доповнити ще кількома десятками.

"Нам потрібна велика кількість таких систем для сталого розвитку України в умовах агресивного середовища. Україна стає важливою складовою безпеки всієї Європи. Тому це вагомий аргумент для всіх, включно з військовим лобі та спонсорами республіканської партії, які також є ключовими елементами впливу на адміністрацію США", — наголосив Валерій Рябих.

Нагадаємо, що 9 квітня Володимир Зеленський повідомив, що українці готові придбати велику партію зброї у Сполучених Штатів Америки. Гроші витратять на засоби протиповітряної оборони, й українці готові заплатити "і 30 млрд, і 50 млрд дол.".