Сможет ли Украина закупить оружие у США на $50 млрд: в Defence Express проанализировали возможности

Украина может покупать у США оружие, даже бывшее в употреблении и то, которое предоставляется бесплатно.

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Об этом говорится в материале Defence Express. При этом там отметили, что в первую очередь это бизнес и работает в обе стороны. Государствами уже обсуждается возможность закупки такого оружия и механизм финансирования.

Перечень вооружения уже передан Соединенным Штатам Америки, содержание которого не оглашается. Издание, ссылаясь на президента Украины Владимира Зеленского, отмечает, что в нем будут средства противовоздушной обороны — ЗРК Patriot — и ракеты к ним.

"Оставляя за скобками источник средств, стоит отметить, что даже нижняя граница в 30 млрд долларов — это огромная сумма, "переварить" которую будет сложно даже американской оборонной промышленности", — говорится в материале.

Отмечается, что с 2022 года США по всем программам помощи в целом выделили вооружение Украины, по их оценкам, на более 66 млрд долларов. Среди них:

32,85 млрд долларов по программе Presidential Drawdown Authority (PDA);

33,2 млрд долларов по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), когда оружие заказывается у производителей. В этом случае заказы на поставку вооружения уже расписаны до 2027 года.

По информации аналитиков, цена и условия такого получения будут коммерческими.

При этом подержанное вооружение в США закупать все же возможно. Для этого даже есть специальная программа Excess Defense Articles — передача избыточного имущества. Это является альтернативой утилизации, то есть фактически бесплатная передача вооружения при условии оплаты транспортных и других сопутствующих расходов и восстановления техники до боевого состояния.

Издание отмечает, что "приятной" стороной" закупки вооружения являются офсетные соглашения. Согласно таким договорам покупатель может компенсировать расходы путем привлечения инвестиций со стороны продавца.

Военный эксперт, директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отмечает, что закупка оружия в Соединенных Штатах на сумму 30-50 миллиардов долларов является весомым аргументом для США. Это может повлиять на изменение их риторики, в частности позиции администрации Белого дома, пишет "Еспресо".

Он добавил, что сейчас речь идет о наращивании поставок, ведь шесть систем Patriot, заказанных для Украины, можно дополнить еще несколькими десятками.

"Нам нужно большое количество таких систем для устойчивого развития Украины в условиях агрессивной среды. Украина становится важной составляющей безопасности всей Европы. Поэтому это весомый аргумент для всех, включая военное лобби и спонсоров республиканской партии, которые также являются ключевыми элементами влияния на администрацию США", — подчеркнул Валерий Рябых.

Напомним, что 9 апреля Владимир Зеленский сообщил, что украинцы готовы приобрести крупную партию оружия у Соединенных Штатов Америки. Деньги потратят на средства противовоздушной обороны, и украинцы готовы заплатить "и 30 млрд, и 50 млрд долл".