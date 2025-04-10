РФ уничтожила "главное предприятие по производству боеприпасов": Le Monde об ударах по Шостке

Офицер 104 бригады Сил обороны Украины Антон Сербин рассказал о последствиях ракетных атак Российской Федерации по военным предприятиям в Шостке Сумской области. По его словам, местные заводы, которые производили украинские боеприпасы, были уничтожены из-за российских ударов, написало издание Le Monde. Командование пока не комментировало информацию.

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О ситуации в Шостке и о действиях ВС РФ на данном направлении говорится в статье, которую Le Monde опубликовало 10 апреля.

Журналисты посетили базу ВСУ в Шостке. В скрытом цехе украинские бойцы готовят к вылету FPV-дроны, которые атакуют военные объекты РФ. Тем временем Сербин сообщил изданию о полном уничтожении "главного национального производства боеприпасов". Le Monde добавило, что речь идет о двух заводах — "Звезда", который выпускал порох, и "Импульс", который выпускал детонаторы. Один из ударов по Шостке состоялся 31 декабря 2024 года: летело 13 баллистических ракет РФ, написало издание.

"Как главный промышленный центр страны по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, Шостка была объектом массированных авиационных атак", — говорится в статье Le Monde.

Военные из роты беспилотников "Серафимы" 104 бригады добавили, что "непосредственная опасность идет с неба". Украинские военные показали журналистам составные части беспилотников, компьютеры, инструменты, 3D-принтеры, а также большие экраны для слежения за работой запущенных БПЛА. Другой офицер 104 бригады Теробороны Сергей Костинский объяснил, что Шостке на сегодня не угрожают наземные штурмы, хотя есть попытки прорыва диверсантов и бьет артиллерия и дроны РФ. По его мнению, враг будет пытаться пробраться в Глухов, чтобы прервать украинскую логистику.

"Россияне планируют прорваться под Глухов, чтобы отрезать нашу материально-техническую базу. Мы пытаемся уничтожить любую концентрацию сил на глубине до 30 километров", — привели журналисты слова Костинского.

Удар ракет ВС РФ — где расположена Шостка Сумской области Фото: DeepState

Удар ракет ВС РФ — детали

Отметим, французское издание сообщило дату одного из возможных ударов ракет ВС РФ по Украине, когда была угроза для Шостки. Фокус писал об обстреле 31 декабря 2024 года: в мониторинговых каналах сообщали о взрывах рядом с этим населенным пунктом. Городской голова Шостки Николай Нога сообщил, что 13 ракет летели в два приема — около 3 часов и около 8 часов. На фото с места событий — воронки диаметром 5 м и глубиной до 3 м. Как доложили Воздушные силы ВСУ, той ночью россияне запустили 61 средство поражения: 21 ракету (из них шесть "Искандер-М"/KN-23, одна — Х-47М2 "Кинжал", шесть — Х-69, восемь — Х-22) и 40 дронов-камикадзе.

9 апреля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новом наступлении ВС РФ, которое началось в Сумской и Харьковской областях. Главнокомандующий рассказал, что российская армия ежемесячно растет на 8-9 тыс. человек. Кроме того, собираются силы в Беларуси, где планируют провести совместные российско-белорусские военные учения.

Напоминаем, 10 апреля аналитики DeepState объяснили, какую номенклатуру боеприпасов может купить Украина у США за 50 млрд долл.