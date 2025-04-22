Потеряла мужа на войне и ушла на фронт: погибла волонтерка Анастасия Ефимова (Громова)

Активистка и волонтер, мать двоих детей Анастасия Ефимова (Громова) присоединилась к армии после потери мужа. Военнослужащая погибла, выполняя боевое задание. Подруги и семья скорбят из-за смерти близкого человека и рассказали в соцсетях, какой была Анастасия при жизни.

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О гибели Анастасии Ефимовой написала на Facebook подруга Лилия Шевченко.

Сообщение подруги появилось в сети около 10 часов 22 апреля. Лилия Шевченко подтвердила трагическую весть о смерти Анастасии, которую она назвала подругой и сестрой. Указывается, что погибла мать двоих детей и "Воин Света", которая "отдала свою жизнь за Украину". Женщина вспомнила, каким человеком была подруга: "светлым, сильным, свободным, преданным, настоящим". Анастасия погибла в бою, добавила автор сообщения.

"Ее сердце остановилось в бою, но ее имя навеки останется с нами. В наших действиях, молитвах, памяти. Никто и никогда не сможет заполнить пустоту потери нашей Насти. Для желающих попрощаться с Настей, время и место похорон, напишу позже", — написала Лилия.

На странице Facebook погибшей слова печали и соболезнования опубликовали другие люди, которые ее знали. Подруга Александра Сидлецкая отметила, что поступило подтверждение трагического события. Александра написала, что Анастасия была "крутая" и отдала жизнь за будущее украинских детей.

"Настя, девочка наша, погибла на войне. Спасибо всем кто молился, но к сожалению на этот раз чудо не произошло. Мать двоих детей, АвтоЛеди, невероятно сильная женщина — воин! Анастасия Ефимова (Громова)", — говорится в заметке.

Побратим Сергей Лигодюк опубликовал фото Анастасии, сделанное 2 января 2025 года. На фото — военная в боевом снаряжении показывает три пальца как символ украинского трезубца. Побратим напомнил, что женщина потеряла мужа на российско-украинской войне и выразил надежду, что она успела за него отомстить.

Анастасия Ефимова — фото января 2025 года Фото: Facebook

На странице погибшей — слова других подруг и побратимов. Анастасию благодарят за борьбу, называют "источником вдохновения" и "сумасшедшей подругой на все времена".

"Теперь все именно так, как ты хотела и вы наконец-то снова вместе. Вечная любовь не знает границ земли и неба. Навсегда!!!" — говорится в заметке Лилии Недилько.

Также указывается, что женщина ушла на войну после гибели мужа и теперь двое детей остались без матери и отца.

"Сначала погиб ее муж. Настюха пошла мстить. Теперь вы вместе. Дети остались сиротами .... Вечная и светлая память", — написал друг Андрей Дащенко.

Анастасия Ефимова и муж — фото 2022 года Фото: Facebook

Анастасия Ефимова — биография

Анастасия Ефимова — волонтер и активистка, написали на портале "Украинская правда. Жизнь". На странице погибшей можно увидеть, что она жила в Киеве, работала тренером в школе вождения "Автоледи", входила в ассоциацию волонтеров и в Муниципальную стражу Киева. Последнее ее сообщение появилось в сети 17 марта: Анастасия опубликовала кадры в честь Дня добровольца (14 марта). Указано, что фото сделано, вероятно, в Харьковской области.

Отметим, 13 апреля Фокус писал о гибели музыканта Валентина Ембрика. Валентину было 25 лет, он ушел на войну добровольцем и получил от побратимов прозвище "Смычок".

Напоминаем, в апреле на фронте погиб альпинист Тарас Чушко. Кроме того, в том же месяце Воздушное командование подтвердило гибель пилота Павла Иванова, который управлял истребителем F-16.