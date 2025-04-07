Был одним из сильнейших альпинистов: на фронте погиб Тарас Цушко

Во время выполнения боевого задания на фронте погиб выдающийся альпинист, мастер спорта и военнослужащий Вооруженных сил Украины Тарас Цушко.

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Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта в Facebook.

Тарас Цушко — мастер спорта, действительный член альпинистского клуба "Одесса", член сборной команды страны, многократный чемпион Украины и СНГ в скальном, техническом и зимнем классах восхождений.

"Тарас был доброжелательным, отзывчивым и надежным другом для всех альпинистов Одессы. Он мечтал о возрождении одесского альпинизма высоких достижений после окончания войны", — добавили в Федерации альпинизма и скалолазания Украины.

Там отметили, что Тарас совершил ряд сложнейших первопрохождений. Кроме того, он много лет работал инструктором альпинизма на учебно-тренировочных сборах в горах Кавказа и Памиро-Алая.

Три года назад Тарас Цушко добровольцем стал в ряды Вооруженных сил Украины. Погиб он 2 апреля во время выполнения боевого задания. Военнослужащий похоронен на Крыжановском кладбище (Одесская область).

Недавно стало известно, что на войне погиб 31-летний работник Тернопольского университета Андрей Луцик. Он был выпускником и работником Западноукраинского национального университета в городе Тернополь.

Позже стало известно о гибели старшего лейтенанта управления патрульной полиции Кировоградской области Алексея Панченко. У воина остались жена и 7-летняя дочь, а также родители, двое братьев и сестра.