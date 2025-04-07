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Воєнний фокус

Був одним з найсильніших альпіністів: на фронті загинув Тарас Цушко

Альпініст, Тарас Цушко, загибель, війна
На війні в Україні загинув військовий Тарас Цушко

Під час виконання бойового завдання на фронті загинув видатний альпініст, майстер спорту та військовослужбовець Збройних сил України Тарас Цушко.

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Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту у Facebook.

Тарас Цушко — майстер спорту, дійсний член альпіністського клубу "Одеса", член збірної команди країни, багаторазовий чемпіон України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

"Тарас був доброзичливим, чуйним та надійним другом для всіх альпіністів Одеси. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни", — додали у Федерації альпінізму та скелелазіння України.

Там зазначили, що Тарас здійснив ряд найскладніших першопроходжень. Крім того, він багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая.

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем став до лав Збройних сил України. Загинув він 2 квітня під час виконання бойового завдання. Військовослужбовець похований на Крижанівському цвинтарі (Одеська область).

Нещодавно стало відомо, що на війні загинув 31-річний працівник Тернопільського університету Андрій Луцик. Він був випускником і працівником Західноукраїнського національного університету в місті Тернопіль.

Пізніше стало відомо про загибель старшого лейтенанта управління патрульної поліції Кіровоградської області Олексія Панченка. У воїна залишилися дружина та 7-річна донька, а також батьки, двоє братів та сестра.