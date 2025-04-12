Самолет пилота F-16 Павла Иванова сбила российская ракета, — ВВС

По истребителю россияне запустили три ракеты, сообщило издание со ссылкой на источник. "Дружественный огонь" о котором сообщали некоторые СМИ, исключен. Там где работал Павлов, не было украинской ПВО.

Related video

Об этом пишет ВВС.

О гибели 26-летнего пилота Павла Иванова сообщили 12 апреля. Указано, что трагедия произошла во время выполнения боевого задания. Президент Владимир Зеленский присвоил пилоту F-16 звание Герой Украины.

По данным источников издания, самолет Иванова вероятно был сбит российской ракетой.

"Всего по самолету россияне выпустили три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из наземного комплекса С-400, либо ракета класса "воздух-воздух" Р-37", — сказал собеседник во власти.

Обстоятельства еще расследуются. Но, источник исключает "дружественный огонь" в этой ситуации. По его словам, в той зоне, где выполнял задание Иванов, не могло быть работы украинских систем ПВО.

Что известно о гибели Павла Иванова

По данным Воздушных сил ВСУ, Иванов погиб в субботу, 12 апреля. Место происшествия и обстоятельства официально не сообщаются. Единственное уточнение Воздушных сил, что это был боевой вылет.

"Он погиб в бою, защищая родную землю от оккупантов... Сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам", — сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье пилота и подчеркнул, что уже заслушал доклады военных по этой боевой ситуации. Вечером 12 апреля президент Украины наградил Иванова званием Герой Украины за "личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Павел Иванов, пилот F-16, погибший в бою Фото: libkos/Instagram

Супруги украинских фотографов Константина и Влады Либеровых обнародовали фотографии пилота Павла Иванова. И выразили соболезнования.

Потеря борта под командованием Павла Иванова — это уже вторая подтвержденная потеря пилота и самолета F-16, которые Украина получила в июле 2024 года. Первая такая трагедия случилась 26 августа, когда самолет под управлением опытного пилота Алексея Меся (позывной "Мунфиш") отражал ракетную атаку России над западными областями Украины.

Тогда издание Wall Street Journal написало, что самолет Меся был сбит из-за "дружественного огня", то есть ракетой украинской системы ПВО. Это произошло, потому что США якобы не предоставили Украине технологию распознавания своих от чужих в воздушном бою.