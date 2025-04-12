Літак пілота F-16 Павла Іванова збила російська ракета, — ВВС

По винищувачу росіяни запустили три ракети, повідомило видання із посиланням на джерело. "Дружній вогонь" про який повідомляли деякі ЗМІ, виключений. Там де працював Павлов, не було української ППО.

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Про це пише ВВС.

Про загибель 26-річного пілота Павла Іванова повідомили 12 квітня. Вказано, що трагедія сталася під час виконання бойового завдання. Президент Володимир Зеленський присвоїв пілоту F-16 звання Герой України.

За даними джерел видання, літак Іванова вірогідно був збитий російською ракетою.

"Загалом по літаку росіяни випустили три ракети. Це була або керована зенітна ракета з наземного комплексу С-400, або ракета класу "повітря-повітря" Р-37", — сказав співбесідник у владі.

Обставини ще розслідуються. Але, джерело виключає "дружній вогонь" в цій ситуації. За його словами, в тій зоні, де виконував завдання Іванов, не могло бути роботи українських систем ППО.

Що відомо про загибель Павла Іванова

За даними Повітряних сил ЗСУ, Іванов загинув у суботу, 12 квітня. Місце події і обставини офіційно не повідомляються. Єдине уточнення Повітряних сил, що це був бойовий виліт.

"Він загинув у бою, боронячи рідну землю від окупантів… Сьогодні пілоти F-16 чи не щодня виконують бойові завдання на різних напрямках у неймовірно складних умовах, здійснюючи винищувальне прикриття авіаційних ударних груп та завдаючи ударів по ворожих об'єктах", — сказано в повідомленні.

Усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родині пілота і наголосив, що вже заслухав доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Ввечері 12 квітня президент України нагородив Іванова званням Герой України за "особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Павло Іванов, пілот F-16, що загинув у бою Фото: libkos/Instagram

Подружжя українських фотографів Костянтина і Влади Ліберових оприлюднили світлини пілота Павла Іванова. Та висловили співчуття.

Втрата борта під командуванням Павла Іванова — це вже друга підтверджена втрата пілота і літака F-16, які Україна отримала в липні 2024 року. Перша така трагедія трапилась 26 серпня, коли літак під кермування досвідченого пілота Олексія Меся (позивний "Мунфіш") відбивав ракетну атаку Росії над західними областями України.

Тоді видання Wall Street Journal написало, що літак Меся був збитий через "дружній вогонь", тобто ракетою української системи ППО. Це сталося, бо США начебто не надали Україні технологію розпізнавання своїх від чужих у повітряному бою.