"Спи спокійно, друже": відомі фотографи Ліберови опублікували знімки загиблого пілота F-16

Молодий пілот Павло Іванов загинув під час виконання бойового завдання. Президент Володимир Зеленський вже наказав присвоїти Іванову звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

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Знімки майора Павла Іванова Влада та Костянтин Ліберови опублікували в Instagram.

Влада та Костянтин Ліберови опублікували знімки загиблого пілота F-16 Павла Іванова

"Спи спокійно, друже. Дякую за захист. Дякую за небо. Найболісніше — памʼятаю, як ти радів, коли дізнався, що поїдеш вчитись на F-16. Всі раділи. Все це дуже і дуже боляче", — йдеться у підписі до фото.

12 квітня, коли стало відомо про загибель пілота, на сайті Офісу президента з'явився указ про присвоєння Павлу Іванову звання Герой України.

"За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Іванову Павлу Івановичу – майору (посмертно)", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 12 квітня 2025 року командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про загибель пілота F-16, зазначивши, що Павлов Іванов загинув у бою. У Повітряних силах ЗСУ додають, що усі обставини трагедії встановлюються міжвідомчою комісією, яка вже розпочала свою роботу.