"Спи спокойно, друг": известные фотографы Либеровы опубликовали снимки погибшего пилота F-16

Молодой пилот Павел Иванов погиб во время выполнения боевого задания. Президент Владимир Зеленский уже приказал присвоить Иванову звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".

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"Спи спокойно, друг. Спасибо за защиту. Спасибо за небо. Самое болезненное — помню, как ты радовался, когда узнал, что поедешь учиться на F-16. Все радовались. Все это очень и очень больно", — говорится в подписи к фото.

12 апреля, когда стало известно о гибели пилота, на сайте Офиса президента появился указ о присвоении Павлу Иванову звания Герой Украины.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Иванову Павлу Ивановичу — майору (посмертно)", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 12 апреля 2025 года командование Воздушных сил ВСУ сообщило о гибели пилота F-16, отметив, что Павлов Иванов погиб в бою. В Воздушных силах ВСУ добавляют, что все обстоятельства трагедии устанавливаются межведомственной комиссией, которая уже начала свою работу.