Втратила чоловіка на війні і пішла на фронт: загинула волонтерка Анастасія Єфімова (Громова)

Активістка та волонтерка, матір двох дітей Анастасія Єфімова (Громова) долучилась до війська після втрати чоловіка. Військовослужбовиця загинула, виконуючи бойове завдання. Подруги та родина сумують через смерть близької людини й розповіли у соцмережах, якою була Анастасія за життя.

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Про загибель Анастасії Єфімової написала на Facebook подруга Лілія Шевченко.

Допис подруги з'явився у мережі близько 10 год 22 квітня. Лілія Шевченко підтвердила трагічну звістку про смерть Анастасії, яку вона назвала подругою та сестрою. Вказується, що загинула матір двох дітей та "Воїн Світла", яка "віддала своє життя за Україну". Жінка згадала, якою людиною була подруга: "світлою, сильною, вільною, відданою, справжньою". Анастасія загинула у бою, додала авторка допису.

"Її серце зупинилося в бою, але її ім’я навіки залишиться з нами. У наших діях, молитвах, пам’яті. Ніхто й ніколи не зможе заповнити порожнечу втрати нашої Насті. Для бажаючих попрощатись з Настею, час і місце похорон, напишу згодом", — написала Лілія.

На сторінці Facebook загиблої слова суму та співчуття опублікували інші люди, які її знали. Подруга Олександра Сідлецька зауважила, що надійшло підтвердження трагічної події. Олександра написала, що Анастасія була "крута" і віддала життя за майбутнє українських дітей.

"Настя, дівчинка наша, загинула на війні. Дякую всім хто молився, але на жаль на цей раз диво не сталося. Мати двох дітей, АвтоЛеді, неймовірно сильна жінка — воїн! Анастасія Єфімова (Громова)", — ідеться у дописі.

Побратим Сергій Лигодюк опублікував фото Анастасії, зроблене 2 січня 2025 року. На фото — військова у бойовому спорядженні показує три пальці як символ українського тризубу. Побратим нагадав, що жінка втратила чоловіка на російсько-українській війні й висловив сподівання, що вона встигла за нього помститись.

Анастасія Єфімова - фото січня 2025 року Фото: Facebook

На сторінці загиблої — слова інших подруг та побратимів. Анастасію дякують за боротьбу, називають "джерелом натхнення" та "навіженою подругою на всі часи".

"Тепер все саме так, як ти хотіла і ви нарешті знову разом. Вічне кохання не знає кордонів землі й неба. Назавжди!!!" — ідеться у дописі Лілії Неділько.

Також вказується, що жінка пішла на війну після загибелі чоловіка і тепер двоє дітей залишились без матері та батька.

"Спочатку загинув її чоловік. Настюха пішла мститися. Тепер ви разом. Діти залишились сиротами …. Вічна та світла пам'ять", — написав друг Андрій Дащенко.

Анастасія Єфімова та чоловік - фото 2022 року Фото: Facebook

Анастасія Єфімова — біографія

Анастасія Єфімова — волонтерка та активістка, написали на порталі "Українська правда. Життя". На сторінці загиблої можна побачити, що вона жила в Києві, працювала тренером у школі водіння "Автоледі", входила в асоціацію волонтерів та у Муніципальну варту Києва. Останній її допис з'явився у мережі 17 березня: Анастасія опублікувала кадри на честь Дня добровольця (14 березня). Вказано, що фото зроблене, ймовірно, у Харківській області.

Зазначимо, 13 квітня Фокус писав про загибель музиканта Валентина Ємбрика. Валентину було 25 років, він пішов на війну добровольцем і отримав від побратимів прізвисько "Смичок".

Нагадуємо, у квітні на фронті загинув альпініст Тарас Чушко. Крім того, у тому ж місяці Повітряне командування підтвердило загибель пілота Павла Іванова, який керував винищувачем F-16.