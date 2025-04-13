Пішов добровольцем: загинув 25-річний музикант Валентин Ємбрик з позивним "Смичок"

Від удару російської керованої авіабомби загинув музикант з Івано-Франківської області Валентин Ємбрик з позивним "Смичок". Чоловік пішов добровольцем на війну та служив у взводі безпілотних авіаційних систем.

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Про трагічну подію Бурштинська міська рада написала на сторінці Facebook.

У дописі вказано, що понад місяць сержант ЗСУ Валентин Ємбрик вважався зниклим безвісти. Однак врешті побратими підтвердили його загибель під час виконання бойового завдання. Як розповіли військові, подія сталась 26 лютого 2025 року у Запорізькій області: обставини показували, що боєць навряд чи вижив, але все ж сподівались на краще, написали містяни.

"Хоча все вказувало на можливу загибель, у наших серцях все ж жевріла маленька надія — очікування дива. На жаль, тепер ця надія змінилася на гіркий біль втрати", — ідеться у дописі.

Валентин Ємбрик — біографія

Валентин Ємбрик — 25-річний житель Івано-Франківської області, розповіла міська адміністрація Бурштина. Хлопець народився в Ужгороді, здобув професію на економічному факультеті Бурштинського енергетичного коледжу. Разом з тим Валентин захоплювався музикою і грав на скрипці. Серед іншого, виступав у музичному колективі "Кредо", брав участь у музичних конкурсах. Згодом — вступив до Київської академії мистецтв на кафедру скрипки і пішов у магістратуру в Київську муніципальну академію музики ім. Р.М. Глієра. У січні 2023 року Валентин Єринчак пішов добровольцем на війну та почав служити у взводі операторів БПЛА. Підрозділ вигадав власну назву — "Махно-груп", і якісно виконував бойові завдання, ідеться у дописі міськради.

"Спочатку треба виграти війну, щоб ми могли жити у вільній Україні", — наводяться у повідомлення слова бійця.

У повідомленні від 28 лютого Бурштинської міськради вказано, що Валентин та двоє його побратимів, Андрій Лащ та Андрій Коваль, потрапили під удар російського КАБа на Запорізькому напрямку. З того часу сподівались, що є невелика ймовірність порятунку, але вона не підтвердилась. Доля Лаща та Коваля не уточнюється.

Валентин Ємбрик - взвод БПЛА "Махно-груп", який потрапив під удар КАБа РФ Фото: Facebook

Матір Валентина, Галина Ємбрик, підтвердила на Facebook загибель сина.

"Вчився в Києві, працював, грав в оркестрах. Я так багато наїздилась на концерти! Він писав вірші й музику! Ще мав жити й творити", — написала матір.

Кілька слів про загиблого музиканта медіа "Суспільне" розповіла диригентка та волонтерка Катерина Косецька. З її слів, Валентин грав у оркестрі Rejouissance: колектив побував з концертами у Львові, Ніжині, Ірпені.

"Валентин був дуже світлою людиною. Завжди підіймав усім настрій. І головне — був справжнім свідомим громадянином України", — сказала вона.

Зазначимо, 12 квітня Повітряне командування повідомило про загибель 26-річного пілота винищувача F-16 Павла Іванова. Видання BBC заявило, що трагічна подія, ймовірно, сталась через влучання російських ракет, запущених засобами ППО.

Нагадуємо, 7 квітня комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту підтвердив загибель українського альпініста Тараса Цушка.