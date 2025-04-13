Пошел добровольцем: погиб 25-летний музыкант Валентин Ембрик с позывным "Смычок"

От удара российской управляемой авиабомбы погиб музыкант из Ивано-Франковской области Валентин Ембрик с позывным "Смычок". Юноша пошел добровольцем на войну и служил во взводе беспилотных авиационных систем.

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О трагическом событии Бурштынский городской совет написал на странице Facebook.

В заметке указано, что более месяца сержант ВСУ Валентин Ембрик считался пропавшим без вести. Однако в итоге побратимы подтвердили его гибель во время выполнения боевого задания. Как рассказали военные, событие произошло 26 февраля 2025 года в Запорожской области: обстоятельства показывали, что боец вряд ли выжил, но все же надеялись на лучшее, написали горожане.

"Хотя все указывало на возможную гибель, в наших сердцах все же теплилась маленькая надежда — ожидание чуда. К сожалению, теперь эта надежда сменилась на горькую боль потери", — говорится в заметке.

Валентин Ембрик — биография

Валентин Ембрик — 25-летний житель Ивано-Франковской области, рассказала городская администрация Бурштына. Юноша родился в Ужгороде, получил профессию на экономическом факультете Бурштынского энергетического колледжа. Вместе с тем Валентин увлекался музыкой и играл на скрипке. Среди прочего, выступал в музыкальном коллективе "Кредо", участвовал в музыкальных конкурсах. Позже — поступил в Киевскую академию искусств на кафедру скрипки и пошел в магистратуру в Киевскую муниципальную академию музыки им. В январе 2023 года Валентин Еринчак пошел добровольцем на войну и начал служить во взводе операторов БПЛА. Подразделение придумало собственное название — "Махно-групп", и качественно выполняло боевые задачи, говорится в заметке горсовета.

"Сначала надо выиграть войну, чтобы мы могли жить в свободной Украине", — приводятся в сообщение слова бойца.

В сообщении от 28 февраля Бурштынского горсовета указано, что Валентин и двое его побратимов, Андрей Лащ и Андрей Коваль, попали под удар российского КАБа на Запорожском направлении. С тех пор надеялись, что есть небольшая вероятность спасения, но она не подтвердилась. Судьба Лаща и Коваля не уточняется.

Валентин Ембрик — взвод БПЛА "Махно-групп", который попал под удар КАБа РФ Фото: Facebook

Мать Валентина, Галина Ембрик, подтвердила на Facebook гибель сына.

"Учился в Киеве, работал, играл в оркестрах. Я так много наездилась на концерты! Он писал стихи и музыку! Еще должен был жить и творить", — написала мать.

Несколько слов о погибшем музыканте медиа "Суспільне" рассказала дирижерка и волонтерка Екатерина Косецкая. По ее словам, Валентин играл в оркестре Rejouissance: коллектив побывал с концертами во Львове, Нежине, Ирпене.

"Валентин был очень светлым человеком. Всегда поднимал всем настроение. И главное — был настоящим сознательным гражданином Украины", — сказала она.

Отметим, 12 апреля Воздушное командование сообщило о гибели 26-летнего пилота истребителя F-16 Павла Иванова. Издание BBC заявило, что трагическое событие, вероятно, произошло из-за попадания российских ракет, запущенных средствами ПВО.

Напоминаем, 7 апреля комитет Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта подтвердил гибель украинского альпиниста Тараса Цушко.