Китай "притворяется" Южной Кореей, чтобы избежать высоких пошлин, — Reuters

Южная Корея заявила, что некоторые страны все чаще маркируют свою продукцию как "изготовленную в Южной Корее", — чтобы таким образом избегать пошлин, введенных Дональдом Трампом. В основном к такой практике прибегает Китай.

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Об этом сообщает Reuters.

Таможенная служба Южной Кореи после специальной проверки за первый квартал этого года выявила нарушения на сумму почти 21 миллион долларов, причем подавляющее большинство — 97% — приходится на экспорт в Соединенные Штаты.

Южнокорейские таможенники уже провели встречу с американскими чиновниками и обсудили вопрос такого обхода пошлин. Также Южная Корея создала оперативную группу для предотвращения попыток незаконного экспорта.

Среди китайских товаров-"нарушителей" называют катодные материалы для литий-ионных батарей. Еще Южная Корея сообщает, что в марте КНР импортировала большое количество камер наблюдения в разобранном виде, а затем эти камеры собирались заново на территории Южной Кореи, — тоже для обхода пошлин.

Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "взаимных пошлин" для государств всего мира. Впоследствии он заявил, что откладывает введение пошлин на 90 дней, однако Китая это смягчение не касалось. В частности, речь идет о 145% для КНР, и только о 25% для Южной Кореи.

Также мы сообщали, что правительство Китая в ответ на пошлины Трампа запретило авиакомпаниям сотрудничать с американской корпорацией Boeing, — причем речь шла и о закупке самих самолетов, и о запчастях.