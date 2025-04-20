Украина пытается вернуть пленного РФ австралийца: что известно об Оскаре Дженкинсе (видео)

Украинские и австралийские власти пытаются добиться обмена пленного австралийца Оскара Дженкинса. Мужчина официально воевал в составе ВСУ с апреля 2024 года, пока не исчез в середине декабря во время боев в Донецкой области и оказался в плену РФ.

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Об этом сообщает австралийский телеканал 9NEWS.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что в РФ против Дженкинса выдвинули обвинение в наемничестве, за которое мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы в российской тюрьме. Но украинская власть указывает, что бывший учитель из Мельбурна официально имел контракт с ВСУ.

"У него был контракт с украинскими Вооруженными силами, поэтому к нему применяется международное право, и с ним надо обращаться соответственно. И поэтому мы надеемся и не теряем надежды, что мы сможем в конце концов его обменять", — рассказал украинский дипломат.

Журналисты пишут, что в Канберре знают о ситуации со своим гражданином, который добровольно пошел служить в ВСУ и попал в российский плен. Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что страна не покинет Дженкинса и продолжит выступать в защиту мужчины.

"Мы продолжим обращаться к позорному режиму Владимира Путина от имени господина Дженкинса. Мы будем использовать любые возможности, которые есть в нашем распоряжении. Война России против народа Украины — это война против международного права, это война против международного суверенитета", — подчеркнул глава австралийского правительства.

В то же время российские СМИ пишут, что Дженкинс находился в составе ВСУ с марта по декабрь 2024 года, а также получал от 11 до 15 тыс. долларов США ежемесячно. Сейчас точное местонахождение военнопленного австралийца неизвестно.

Что известно об австралийце Оскаре Дженкинсе

23 декабря 2024 года СМИ сообщили, что ВС РФ взяли в плен австралийского добровольца Оскара Дженкинса. Он мужчина проходил службу в рядах 66-й механизированной бригады ВСУ с марта 2024 года, подписав контракт 4 апреля. Доброволец пропал без вести 16 декабря того же года во время боев за Николаевку Донецкой области.

Впоследствии Австралия вызвала посла РФ после информации о гибели пленного австралийца. Бойцы Иностранного легиона ВСУ рассказали, что бывшего школьного учителя из Мельбурна перед смертью в плену пытали, а затем казнили.

Однако в конце января 2025 года стало известно, что бывший австралийский учитель выжил и находится в плену. По словам главы МИД Австралии Пенни Вонг, правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей.