Считался погибшим в плену: австралийский учитель, воевавший за Украину, выжил, — МИД Австралии
По словам главы МИД Австралии Пенни Вонг, правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей. Вместе с тем австралийские власти по-прежнему серьезно обеспокоены его состоянием.
32-летний австралиец Оскар Дженкинс, которого считали погибшим после попадания в российский плен, оказался живым. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг, передает Independent.
Оскар Дженкинс вступил в ряды ВСУ и попал в плен в декабре прошлого года. На опубликованном видео, его бьет российский следователь, отмечают журналисты, что и вызвало опасения за его жизнь.
"Правительство Австралии получило подтверждение от России, что Оскар Дженкинс жив и находится под стражей", — заявила Вонг в среду, 29 января.
Вместе с тем австралийские власти по-прежнему "серьезно обеспокоены состоянием Дженкинса как военнопленного".
"Мы ясно дали понять России в Канберре и Москве, что Дженкинс является военнопленным, и Россия обязана обращаться с ним в соответствии с международным гуманитарным правом", — заявила министр.
Ранее Россия предупреждала, что иностранным военным в Украине не будут предоставляться права, которые получают законные комбатанты в соответствии с международным гуманитарным правом.
Вонг поблагодарила министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу и президента Международного комитета Красного Креста за их постоянную поддержку.
Представители России сообщили, что Дженкинс находится под стражей в вооруженных силах. Его состояние здоровья оценивается как "нормальное".
Министерство иностранных дел и торговли Австралии оказывает консульскую поддержку семье гражданина страны.
Еще один иностранный боец ВСУ, который проходил подготовку вместе Дженкинсом, заявил в начале этого месяца, что, по его мнению, российские войска казнили австралийского заключенного, чтобы это стало примером другим, сообщила газета The Sydney Morning Herald 14 января.
Вскоре после этого премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что его правительство "серьезно обеспокоено" тем, что Дженкинс попал в плен, и предупредил о "самых решительных мерах".Важно
Напомним, что разведка Британии показала последствия ударов по нефтебазе в Энгельсе.
Также сообщалось, что за время полномасштабной войны Украина вернула половину оккупированных территорий.