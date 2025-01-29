За время полномасштабной войны Украина вернула 50% оккупированных территорий, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что "Россия не так сильна", но Украина не хочет терять больше жизней. По его словам, глава Кремля Владимир Путин "не боится Европы", но кое-что его таки пугает.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о справедливой риторике лидера США Дональда Трампа относительно начала мирных переговоров или усиления санкций против Кремля. Об этом 28 января сообщили в Fox News.

"Это именно то, чего боится (Владимир, — ред.) Путин. Он не хочет, чтобы сильный Трамп поддерживал Украину, потому что это была бы сильная Украина", — пояснил он.

Зеленский сообщил, что с начала полномасштабной войны в 2022 году Украина вернула уже 50% территорий, которые ранее контролировали ВС РФ.

"Мы хотели бы добиться справедливого завершения этой войны. Мы не боимся. Россия не так сильна, но мы не хотим терять больше наших жизней, мужчин и женщин", — отметил он.

Президент заверил, что Путин не стремится к завершению войны. В то же время Украина не согласна признавать оккупацию своих территорий. Зеленский призвал усилить давление на Кремль, в частности со стороны Китая, чтобы достичь мирного соглашения и более широких гарантий безопасности.

"Я считаю, что гарантий одних только со стороны Европы никогда не будет достаточно. Европейцы понимают, что без гарантий безопасности от США, от президента Трампа этого будет недостаточно. Путин не боится Европы. К сожалению, это так", — заявил он.

Лидер вспомнил, как до полномасштабного вторжения просил Белый дом превентивно ввести санкции против РФ и предоставить оружие Украине. Однако Джо Байден отказал, пообещав помощь, только если войска будут наступать. Параллельно Киев обратился к ЕС, но там не могли оказать поддержку без одобрения США.

"Поэтому они всегда смотрят на лидера, Соединенные Штаты, как на лидера. Итак, во время большого вторжения, украинцы остались сами, мы воевали сами", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, если у Трампа есть желание заставить Путина к миру, он имеет эту возможность. Однако президент выразил надежду, что потенциальное соглашение не будет лишь листом бумаги.

"Мы хотим, чтобы он был на стороне справедливости, на стороне Украины", — добавил он.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил об антипатии к президенту Украины Владимиру Зеленскому и назвал его "врагом". Зеленский отреагировал на критику, указав политику на его ошибку.

Президент США Дональд Трамп приказал прекратить финансирование федеральных программ, и это вызвало хаос в стране. Федеральная судья Колумбии временно заморозила решение. Американские генпрокуроры отмечают его незаконность.