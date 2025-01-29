За час повномасштабної війни Україна повернула 50% окупованих територій, — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що "Росія не така сильна", але Україна не хоче втрачати більше життів. З його слів, очільник Кремля Володимир Путін "не боїться Європи", але дещо його таки лякає.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про справедливу риторику лідера США Дональда Трампа щодо початку мирних переговорів або посилення санкцій проти Кремля. Про це 28 січня повідомили у Fox News.

"Це саме те, чого боїться (Володимир, — ред.) Путін. Він не хоче, щоб сильний Трамп підтримував Україну, тому що це була б сильна Україна", — пояснив він.

Зеленський повідомив, що з початку повномасштабної війни у 2022 році Україна повернула вже 50% територій, які раніше контролювали ЗС РФ.

"Ми хотіли б добитися справедливого завершення цієї війни. Ми не боїмося. Росія не така сильна, але ми не хочемо втрачати більше наших життів, чоловіків і жінок", — зазначив він.

Президент запевнив, що Путін не прагне завершення війни. Водночас Україна не згодна визнавати окупацію своїх територій. Зеленський закликав посилити тиск на Кремль, зокрема з боку Китаю, щоб досягти мирної угоди та ширших гарантій безпеки.

"Я вважаю, що гарантій одних лише з боку Європи ніколи не буде достатньо. Європейці розуміють, що без гарантій безпеки від США, від президента Трампа цього буде недостатньо. Путін не боїться Європи. На жаль, це так", — заявив він.

Лідер згадав, як до повномасштабного вторгнення просив Білий дім превентивно запровадити санкції проти РФ та надати зброю Україні. Однак Джо Байден відмовив, пообіцявши допомогу, лише якщо війська наступатимуть. Паралельно Київ звернувся до ЄС, але там не могли надати підтримки без схвалення США.

"Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати, як на лідера. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, ми воювали самі", — підкреслив Зеленський.

З його слів, якщо у Трампа є бажання змусити Путіна до миру, він має цю можливість. Однак президент висловив сподівання, що потенційна угода не буде лише аркушем паперу.

"Ми хочемо, щоб він був на боці справедливості, на боці України", — додав він.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про антипатію до президента України Володимира Зеленського і назвав його "ворогом". Зеленський відреагував на критику, вказавши політику на його помилку.

Президент США Дональд Трамп наказав припинити фінансування федеральних програм, і це спричинило хаос в країні. Федеральна суддя Колумбії тимчасово заморозила рішення. Американські генпрокурори наголошують на його незаконності.