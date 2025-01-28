"Обирає Москву замість Америки": Зеленський відповів Фіцо та вказав на його помилку

Володимир Зеленський наголосив, що за російський газ потрібно розраховуватись не лише грошима, а й незалежністю та суверенітетом.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обрав Москву замість США та інших міжнародних партнерів, що є його помилкою. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"До відома теперішнього Прем’єр-міністра Словаччини. Кілька днів тому Президент Трамп ухвалив сильне рішення, яке дасть змогу значно збільшити експорт американського LNG (скрапленого природного газу, — ред.), зокрема в Європу", — написав Зеленський.

Він пояснив, що для безпеки й стабільності Європи потрібно більше енергоресурсів від її партнерів.

"За американський LNG треба платити грошима, а от за російський газ треба платити не тільки грошима, а ще й незалежністю і суверенітетом", — зазначив Зеленський.

Президент України підкреслив, що багато хто в Європі вже стояв перед цією дилемою та обрав збереження своєї незалежності й суверенітету.

"Але не пан Фіцо. Він обирає Москву замість Америки та інших партнерів, які можуть забезпечити його країну газом на комерційних умовах. Це його помилка. Усім в Європі потрібно бути далекоглядними й розвивати відносини, які зміцнюють наші народи", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 28 січня Роберт Фіцо заявив, що йому не подобається президент України та назвав Зеленського "ворогом".

24 січня у Словаччині тисячі людей вийшли на антиурядові протести у 20 містах Словаччини, зокрема близько 60 000 — у столиці Братиславі через політику Роберта Фіцо щодо Росії.