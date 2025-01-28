"Выбирает Москву вместо Америки": Зеленский ответил Фицо и указал на его ошибку

Владимир Зеленский отметил, что за российский газ нужно рассчитываться не только деньгами, но и независимостью и суверенитетом.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбрал Москву вместо США и других международных партнеров, что является его ошибкой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"К сведению нынешнего Премьер-министра Словакии. Несколько дней назад Президент Трамп принял сильное решение, которое позволит значительно увеличить экспорт американского LNG (сжиженного природного газа, — ред.), в частности в Европу", — написал Зеленский.

Он пояснил, что для безопасности и стабильности Европы нужно больше энергоресурсов от ее партнеров.

"За американский LNG надо платить деньгами, а вот за российский газ надо платить не только деньгами, а еще и независимостью и суверенитетом", — отметил Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что многие в Европе уже стояли перед этой дилеммой и выбрали сохранение своей независимости и суверенитета.

"Но не господин Фицо. Он выбирает Москву вместо Америки и других партнеров, которые могут обеспечить его страну газом на коммерческих условиях. Это его ошибка. Всем в Европе нужно быть дальновидными и развивать отношения, которые укрепляют наши народы", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, 28 января Роберт Фицо заявил, что ему не нравится президент Украины и назвал Зеленского "врагом".

24 января в Словакии тысячи людей вышли на антиправительственные протесты в 20 городах Словакии, в частности около 60 000 — в столице Братиславе из-за политики Роберта Фицо в отношении России.