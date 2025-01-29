"Час розібратись в хаосі": Федеральний суд заморозив наказ Трампа зупинити допомогу

Білий дім припинив фінансування федеральної допомоги, і це спричинило розгубленість навіть у чиновників. Генеральні прокурори 22 штатів і Колумбії звинуватили президента Дональда Трампа у порушенні Конституції.

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Президент США Дональд Трамп наказав припинити фінансування міжнародних програм, зокрема заявки не приймають і за програмою допомоги українським біженцям U4U. Виплату коштів за програмами USAID також зупинили. Однак Федеральний суд заблокував замороження грантів. Про це 28 січня повідомили у The New York Times.

Федеральна суддя округу Колумбія Лорен Аліхан тимчасово призупинила наказ Трампа, який заморожує федеральні гранти та позики на суму понад 3 трильйони доларів США. Остаточне рішення вона винесе 3 лютого. Позов подали активісти, які стверджують, що були порушені Перша поправка та Закон про адміністративні процедури.

"Ми вдячні за цю адміністративну відстрочку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними та непродуманими діями адміністрації Трампа", — заявили у Democracy Forward.

Зазначається, що це рішення — вже другий випадок, коли федеральний суддя втрутився для припинення розширених Трампом повноважень для юридичного оскарження. Раніше суддя з Західного округу Вашингтона Джон К. Коугенур тимчасово заблокував спробу президента припинити автоматичне надання громадянства дітям, які народились у США.

Наказ про замороження фінансування змушує "тимчасово призупинити всі дії, пов’язані із зобов’язаннями або виплатами всієї федеральної фінансової допомоги". Директива настільки неточна, що спричинила безладдя у державних органах, міській владі та некомерційних організаціях.

Втрата доступу до федеральних грошей на програми спричинила хаос у США. Чиновники поскаржились, що під загрозою опинилось фінансування дошкільних закладів і громадських медичних центрів, допомога з продуктами малозабезпеченим сім’ям, на житло та з ліквідацією наслідків стихійних лих.

Білий дім спростував уявлення про масштаби наказу, уточнивши, що замороження фінансування "не застосовується у всіх сферах. Вашингтон пояснив, що зміни стосуються лише програм, пов’язаних з виконавчими наказами президента й фінансуванням неурядових організацій, які "підривають національні інтереси".

Окрім того, генеральні прокурори 22 штатів і округу Колумбія подали в суд на Трампа. Вони наголосили, що наказ про замороження фінансування порушує Конституцію й федеральний закон.

Зазначається, що судді прагнуть заморозити рішення, поки адміністрація не перевірить, наскільки витрати відповідали пріоритетам США.

Нагадаємо, у США призупинили програму United for Ukraine (U4U), яка дозволяла українцям легально перебувати на території країни. Лише приблизно за рік повномасштабної війни за нею приїхали в Америку понад 118 тисяч громадян.

Заступниця очільника ОП Ірина Верещук заявила, що у звʼязку з припиненням фінансування USAID найближчим часом Київ планує організувати консультації з американськими партнерами. Замороження допомоги для українців чиновниця назвала неочікуваною та неприємною новиною.