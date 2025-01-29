Вважався загиблим у полоні: австралійський учитель, який воював за Україну, вижив, — МЗС Австралії

За словами глави МЗС Австралії Пенні Вонг, уряд Австралії отримав підтвердження від Росії, що Оскар Дженкінс живий і перебуває під вартою. Водночас австралійська влада, як і раніше, серйозно стурбована його станом.

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32-річний австралієць Оскар Дженкінс, якого вважали загиблим після потрапляння в російський полон, виявився живим. Про це заявила міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг, передає Independent.

Оскар Дженкінс вступив до лав ЗСУ і потрапив у полон у грудні минулого року. На опублікованому відео його б'є російський слідчий, зазначають журналісти, що і викликало побоювання за його життя.

"Уряд Австралії отримав підтвердження від Росії, що Оскар Дженкінс живий і перебуває під вартою", — заявила Вонг у середу, 29 січня.

Водночас австралійська влада, як і раніше, "серйозно стурбована станом Дженкінса як військовополоненого".

"Ми ясно дали зрозуміти Росії в Канберрі та Москві, що Дженкінс є військовополоненим, і Росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права", — заявила міністерка.

Раніше Росія попереджала, що іноземним військовим в Україні не надаватимуть прав, які отримують законні комбатанти відповідно до міжнародного гуманітарного права.

Вонг подякувала міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та президенту Міжнародного комітету Червоного Хреста за їхню постійну підтримку.

Представники Росії повідомили, що Дженкінс перебуває під вартою у збройних силах. Його стан здоров'я оцінюють як "нормальний".

Міністерство закордонних справ і торгівлі Австралії надає консульську підтримку родині громадянина країни.

Ще один іноземний боєць ЗСУ, який проходив підготовку разом із Дженкінсом, заявив на початку цього місяця, що, на його думку, російські війська стратили австралійського ув'язненого, щоб це стало прикладом іншим, повідомила газета The Sydney Morning Herald 14 січня.

Незабаром після цього прем'єр-міністр Ентоні Албаніз заявив, що його уряд "серйозно стурбований" тим, що Дженкінс потрапив у полон, і попередив про "найрішучіші заходи".

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Нагадаємо, що розвідка Британії показала наслідки ударів по нафтобазі в Енгельсі.

Також повідомлялося, що за час повномасштабної війни Україна повернула половину окупованих територій.