Україна намагається повернути полоненого РФ австралійця: що відомо про Оскара Дженкінса (відео)

Українська й австралійська влади намагаються домогтися обміну полоненого австралійця Оскара Дженкінса. Чоловік офіційно воював у складі ЗСУ з квітня 2024 року, допоки не зник у середині грудня під час боїв у Донецькій області та опинився у полоні РФ.

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Про це повідомляє австралійський телеканал 9NEWS.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що у РФ проти Дженкінса висунули звинувачення у найманстві, за яке чоловіку може загрожувати до 15 років позбавлення волі у російській тюрмі. Та українська влада вказує, що колишній вчитель з Мельбурна офіційно мав контракт з ЗСУ.

"У нього був контракт з українськими Збройними силами, тому до нього застосовується міжнародне право, і з ним треба поводитися відповідно. І тому ми сподіваємося і не втрачаємо надії, що ми зможемо врешті-решт його обміняти", — розповів український дипломат.

Журналісти пишуть, що в Канберрі знають про ситуацію зі своїм громадянином, який добровільно пішов служити в ЗСУ та потрапив у російський полон. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що країна не покине Дженкінса та продовжить виступати на захист чоловіка.

"Ми продовжимо звертатися до ганебного режиму Володимира Путіна від імені пана Дженкінса. Ми будемо використовувати будь-які можливості, які є в нашому розпорядженні. Війна Росії проти народу України — це війна проти міжнародного права, це війна проти міжнародного суверенітету", — підкреслив глава австралійського уряду.

Водночас російські ЗМІ пишуть, що Дженкінс перебував у складі ЗСУ з березня до грудня 2024 року, а також отримував від 11 до 15 тис. доларів США щомісячно. Наразі точне місцеперебування військовополоненого австралійця невідоме.

Що відомо про австралійця Оскара Дженкінса

23 грудня 2024 року ЗМІ повідомили, що ЗС РФ взяли у полон австралійського добровольця Оскара Дженкінса. Він чоловік проходив службу в лавах 66-ї механізованої бригади ЗСУ з березня 2024 року, підписавши контракт 4 квітня. Доброволець зник безвісти 16 грудня того ж року під час боїв за Миколаївку Донецької області.

Згодом Австралія викликала посла РФ після ймовірної загибелі полоненого австралійця. Бійці Іноземного легіону ЗСУ розповіли, що колишнього шкільного вчителя з Мельбурна перед смертю в полоні катували, а потім стратили.

Однак наприкінці січня 2025 року стало відомо, що колишній австралійський вчитель вижив і перебуває у полоні. За словами глави МЗС Австралії Пенні Вонг, уряд Австралії отримав підтвердження від Росії, що Оскар Дженкінс живий і перебуває під вартою.