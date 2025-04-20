Сроки несколько раз подвигались: в ГУР рассказали подробности обмена пленными (видео)

Один из крупнейших обменов пленными, когда Украине удалось вернуть 277 своих защитников, неоднократно переносился.

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Об этом в эфире канала "Мы-Украина" рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

По его словам, накануне Пасхи Украина провела с Россией уже 63-й обмен пленными, вернув домой бойцов ВСУ, Нацгвардии, Государственной спецслужбы транспорта и пограничников.

Андрей Юсов о 63-м обмене пленными

"Этот обмен готовился долго, сроки несколько раз подвигались", — рассказал разведчик, отметив, что Пасха стала дополнительным фактором, чтобы 276 украинских защитников и одна защитница вернулись из плена.

Андрей Юсов отметил, что это очень хороший результат и символ того, что складывать руки нельзя. Еще много украинских семей ждут возвращения своих родных, как военных, так и гражданских.

Сложный переговорный процесс не останавливается, какие бы обстоятельства вокруг не происходили, заверил представитель ГУР. Он поблагодарил семьи защитников, которые, по его словам, "не просто ждали, а боролись", и тех, кто сдерживал свои эмоции, когда это было необходимо для успешного проведения обмена.

Отдельную благодарность Юсов выразил Объединенным Арабским Эмиратам, которые выполняют посредническую функцию.

Напомним, среди возвращенных бойцов — защитники Мариуполя, Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областей. Большинство воинов, которых удалось вернуть домой, являются молодыми людьми после 2000 года рождения.

Также Фокус писал, что после трех лет плена неожиданно для себя на обмене встретились сын Руслан и его мать Маргарита. Парень писал женщине письма, поскольку считал, что ее освободили.