Терміни декілька разів посувалися: в ГУР розповіли подробиці обміну полоненими (відео)

Один з найбільших обмінів полоненими, коли Україні вдалося повернути 277 своїх захисників, неодноразово переносився.

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Про це в ефірі каналу "Ми-Україна" розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

За його словами, напередодні Великодня Україна провела з Росією вже 63-й обмін полоненими, повернувши додому бійців ЗСУ, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту та прикордонників.

Андрій Юсов про 63-й обмін полоненими

"Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувались", — розповів розвідник, зазначивши, що Великдень став додатковим фактором, щоб 276 українських захисників і одна захисниця повернулися з полону.

Андрій Юсов зазначив, що це дуже добрий результат та символ того, що складати руки не можна. Ще багато українських родин чекають на повернення своїх рідних, як військових, так і цивільних.

Складний перемовний процес не зупиняється, які б обставини навколо не відбувалися, запевнив представник ГУР. Він подякував родинам захисників, які, за його словами, "не просто чекали, а боролись", та тим, хто стримував свої емоції, коли це було необхідно для успішного проведення обміну.

Окрему вдячність Юсов висловив Об'єднаним Арабським Еміратам, які виконують посередницьку функцію.

Нагадаємо, серед повернених бійців — захисники Маріуполя, Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя та Луганщини. Більшість воїнів, яких вдалося повернути додому, є молодими людьми після 2000 року народження.

Також Фокус писав, що після трьох років полону несподівано для себе на обміні зустрілися син Руслан та його мати Маргарита. Хлопець писав жінці листи, оскільки вважав, що її звільнили.