Побачились в автобусі: мати та син з "Азовсталі" три роки перебували у російському полоні

Мати та син — Маргарита і Руслан Виноград, які потрапили у полон на "Азовсталі", вперше за три роки побачили один одного в автобусі, який віз українських військовополонених на обмін.

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Про це пише Суспільне.

"Маргарита і Руслан Виноград несподівано для себе зустрілися на сьогоднішньому обміні після трьох років полону після виходу з "Азовсталі" у Маріуполі", — йдеться у повідомленні.

Журналісти уточнили, що мати та син потрапили у полон в Маріуполі і відтоді нічого не знали про подальшу долю один одного. Вони не бачилися з травня 2022 року.

"Сьогодні, 19 квітня, вони побачили одне одного в автобусі, вперше за цей час змогли обійнятись і чекають на зустріч із рідними", — підкреслили журналісти.

Руслану зараз 22 роки. Він писав листи мамі, оскільки вважав, що її вже звільнили з полону.

"Я досі не вірю…Тому що багато було таких снів, коли сниться, що ти обіймаєш. Виходиш на свободу і обіймаєш дітей, обіймаєш рідних… А потім, коли підйом о шостій ранку — ти розумієш, що це сон… І дуже важко. А сьогодні я зустріла його. І кажу: ‘Якщо це мені сниться, не буди мене!’" — розповіла Маргарита.

Нагадаємо, 19 квітня Україна та РФ провели обмін полоненими. Додому повернулися 277 українських бійців.

18 квітня Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляв, що з Росії та фронту до України передали тіла 909 загиблих захисників.