Увиделись в автобусе: мать и сын с "Азовстали" три года находились в российском плену

Мать и сын — Маргарита и Руслан Виноград, которые попали в плен на "Азовстали", впервые за три года увидели друг друга в автобусе, который вез украинских военнопленных на обмен.

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Об этом пишет Суспильне.

"Маргарита и Руслан Виноград неожиданно для себя встретились на сегодняшнем обмене после трех лет плена после выхода из "Азовстали" в Мариуполе", — говорится в сообщении.

Журналисты уточнили, что мать и сын попали в плен в Мариуполе и с тех пор ничего не знали о дальнейшей судьбе друг друга. Они не виделись с мая 2022 года.

"Сегодня, 19 апреля, они увидели друг друга в автобусе, впервые за это время смогли обняться и ждут встречи с родными", — подчеркнули журналисты.

Руслану сейчас 22 года. Он писал письма маме, поскольку считал, что ее уже освободили из плена.

"Я до сих пор не верю... Потому что много было таких снов, когда снится, что ты обнимаешь. Выходишь на свободу и обнимаешь детей, обнимаешь родных... А потом, когда подъем в шесть утра — ты понимаешь, что это сон... И очень тяжело. А сегодня я встретила его. И говорю: 'Если это мне снится, не буди меня!'" — рассказала Маргарита.

Напомним, 19 апреля Украина и РФ провели обмен пленными. Домой вернулись 277 украинских бойцов.

18 апреля Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщал, что из России и фронта в Украину передали тела 909 погибших защитников.