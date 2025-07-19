Продвижение ВС РФ: россияне захватили населенный пункт на Сумщине и имели успехи возле четырех, — DeepState (карта)

Российская армия захватила Яблоновку в Сумской области, а также продвинулась в районе четырех населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Донецкой областях.

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Враг имел успехи в районе населенных пунктов Юнаковка, Хатнее, Романовка и Торецк. Об актуальной ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в своей сводке ночью 19 июля.

В Сумской области ВС РФ захватили Яблоновку — село в Юнаковской сельской общине Сумского района. Также россияне продвинулись вблизи населенного пункта Юнаковка, расположенного к юго-востоку от Яблоновки. Соответствующие изменения в ситуации на Сумщине можно увидеть на онлайн-карте проекта.

Скриншот карты DeepState | продвижение ВС РФ в Сумской области

В Харьковской области ВС РФ продвинулись в районе населенного пункта Хатнее — села в Великобурлукской поселковой громаде Купянского района.

Скриншот карты DeepState | продвижение ВС РФ в Харьковской области

В Донецкой области российская армия продвинулась в районе Романовки — села в Ильинской сельской громаде Краматорского района. Также ВС РФ имели успехи возле Торецка. Населенные пункты расположены неподалеку друг от друга.

Скриншот карты DeepState | продвижение ВС РФ в Донецкой области

Ситуация на фронте: где "давят" ВС РФ

Российская армия продолжает осуществлять попытки прорвать украинскую оборону. Больше всего атак враг осуществляет на Покровском направлении — по данным Генштаба ВСУ от 18 июля, в течение суток ВС РФ совершили 37 атак украинских позиций в районе 13 населенных пунктов.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВС РФ произошло 26 боевых столкновений. На этих направлениях враг активно осуществляет авиационные удары и артиллерийские обстрелы.

На Лиманском направлении россияне также продолжают давить: там ВСУ удалось отбить 19 российских штурмов. Не оставляет попыток прорвать оборону российская армия и на других направлениях.

Стоит отметить, что в Сумской области, где враг имел продвижение, ВС РФ начали использовать новую тактику. Об этом в начале июля рассказал начальник штаба 103 отдельной бригады территориальной обороны Петр Кушик в эфире Армия TV. По его словам, россияне начали избегать скопления и ходят на штурмы по одному.

Напомним, 18 июля аналитики сообщили, что на фронте появилась угроза окружения: россияне могут перерезать трассы на Павлоград и Доброполье.

Также военный 18 июля рассказал, что ВС РФ пытаются взять Константиновку в Донецкой области в полуокружение.