Просування ЗС РФ: росіяни захопили населений пункт на Сумщині і мали успіхи біля чотирьох, — DeepState (мапа)

Російська армія захопила Яблунівку у Сумській області, а також просунулася у районі чотирьох населених пунктів у Сумській, Харківській, Донецькій областях.

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Ворог мав успіхи в районі населених пунктів Юнаківка, Хатнє, Романівка та Торецьк. Про актуальну ситуацію на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні уночі 19 липня.

У Сумській області ЗС РФ захопили Яблунівку — село в Юнаківській сільській громаді Сумського району. Також росіяни просунулися поблизу населеного пункту Юнаківка, що розташований на південний схід від Яблунівки. Відповідні зміни в ситуації на Сумщині можна побачити на онлайн-мапі проєкту.

Скриншот мапи DeepState | просування ЗС РФ у Сумській області

У Харківській області ЗС РФ просунулися в районі населеного пункту Хатнє — села у Великобурлуцькій селищній громаді Куп'янського району.

Скриншот мапи DeepState | просування ЗС РФ у Харківській області

У Донецькій області російська армія просунулася в районі Романівки — села в Іллінській сільській громаді Краматорського району. Також ЗС РФ мали успіхи біля Торецька. Населені пункти розташовані неподалік одне від одного.

Скриншот мапи DeepState | просування ЗС РФ у Донецькій області

Ситуація на фронті: де "тиснуть" ЗС РФ

Російська армія продовжує здійснювати спроби прорвати українську оборону. Чи не найбільше атак ворог здійснює на Покровському напрямку — за даними Генштабу ЗСУ від 18 липня, упродовж доби ЗС РФ здійснили 37 атак українських позицій у районі 13 населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ЗС РФ відбулося 26 бойових зіткнень. На цих напрямках ворог активно здійснює авіаційні удари та артилерійські обстріли.

На Лиманському напрямку росіяни також продовжують тиснути: там ЗСУ вдалося відбити 19 російських штурмів. Не полишає спроб прорвати оборону російська армія і на інших напрямках.

Варто зазначити, що у Сумській області, де ворог мав просування, ЗС РФ почали використовувати нову тактику. Про це на початку липня розповів начальник штабу 103 окремої бригади територіальної оборони Петро Кушик в етері Армія TV. За його словами, росіяни почали уникати скупчення та ходять на штурми по одному.

Нагадаємо, 18 липня аналітики повідомили, що на фронті з'явилася загроза оточення: росіяни можуть перерізати траси на Павлоград та Добропілля.

Також військовий 18 липня розповів, що ЗС РФ намагаються взяти Костянтинівку у Донецькій області в напівоточення.