ЗС РФ намагаються взяти Костянтинівку на Донеччині в напівоточення

Російські окупанти стали діяти більш обережно що стосується використання важкої техніки на їхньому напрямку. На цій ділянці фронту активних штурмів з використанням БТРів та БМП не спостерігається.

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На Донеччині ЗС РФ намагаються взяти місто Костянтинівку в напівоточення, щоб в майбутньому захопити місто, але Сили оборони успішно їм протидіють. Про це в коментарі "Ми — Україна" розповів заступник коменданта 1-ї прикордонної комендатури головного відділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" з позивним "Фізик".

"Ворог має єдину мету – посунутися і закріпитися на нових позиціях. Зараз спостерігаємо таку ситуацію, що противник бере у напівоточення Костянтинівку з метою її можливого подальшого захоплення. Звісно, ми цього не допустимо. Але в місті ситуація важка через постійні обстріли, ворог б'є по житлу, по цивільній інфраструктурі, намагаючись зрівняти місто з землею. Загалом, як ми бачили в інших містах, вони нічого більше робити не вміють. Але в будь-якому випадку, щойно ми бачимо їхні техніку, чи піхоти на полі бою, ми її перетворюємо на спалену", — розповів він.

За його словами, російські окупанти стали діяти більш обережно що стосується використання важкої техніки на їхньому напрямку. На цій ділянці фронту активних штурмів з використанням БТРів та БМП не спостерігається.

"Ми це можемо пояснити дуже просто. Наші сили дуже добре закріпилися на своїх позиціях і ведеться постійний контроль артилерією та дронами. До того ж, пілоти підрозділу "Фенікс" неодноразово вже демонстрували свою силу, нівелюючи будь-які спроби противника атакувати українські позиції бронею. Ця техніка перетворюється на спалену і залишається в полях", — пояснив він.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили танк-сарай ЗС РФ на Куп'янському напрямку. Він прямував до українських позицій з метою прориву оборони Сил оборони.

Також повідомлялося, що ЗСУ контратакували та вибили росіян з кількох посадок поблизу Сіверська.