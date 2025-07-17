ЗСУ контратакували та вибили росіян з кількох посадок поблизу Сіверська

Підрозділи ЗС РФ намагаються зайняти Григорівку і наступати у напрямку Верхньокам'янського – Сіверськ, на південь від дороги Сіверськ – Ліс.

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На підступах до міста Сіверськ на Донеччині окупанти намагаються продовжувати "повзучий наступ, щоб вийти на ближні підступи до міста зі сходу та північного сходу. На півдні ЗСУ змогли вибити росіян з кількох посадок. Про це розповів військовий експерт Костянтин Машовець.

За його словами, просунутися до міста у росіян не дуже виходить.

"Очевидно, колишнім "луганським міліціонерам" це робити досить непросто. Адже доводиться вести наполегливі бої на досить широкому фронті на південь від Сіверського Донця, відбиваючи при цьому регулярні контратаки ЗСУ і часом трохи відступаючи", — проінформував військовий експерт.

Він зауважив, що підрозділи ЗС РФ намагаються зайняти Григорівку і наступати у напрямку Верхньокам'янського – Сіверськ, на південь від дороги Сіверськ – Ліс.

"На південь від Григорівки ЗСУ контратакували та вибили супротивника з кількох посадок, а також продовжують утримувати значну ділянку місцевості вздовж південного берега Сіверського Донця, від Григорівки до околиць Білогорівки. До того ж саме Верхньокам'янське, нещодавно зайняте противником, останній тримає недостатньо впевнено", — пише Костянтин Машовець.

Він впевнений, що окупанти вирішили, що настав час "Сіверськ наш", бо разом із "повзучим наступом" по кордону Білогорівка — Верхньокам'янське активізувалися у напрямку Берестова — Вимка.

Нагадаємо, що в Сумській області ЗСУ вклинилися в оборону росіян і фактично оточили їхні підрозділи.