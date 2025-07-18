ВС РФ пытаются взять Константиновку в Донецкой области в полуокружение

Российские оккупанты стали действовать более осторожно что касается использования тяжелой техники на их направлении. На этом участке фронта активных штурмов с использованием БТРов и БМП не наблюдается.

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В Донецкой области ВС РФ пытаются взять город Константиновку в полуокружение, чтобы в будущем захватить город, но Силы обороны успешно им противодействуют. Об этом в комментарии "Мы — Украина" рассказал заместитель коменданта 1-й пограничной комендатуры главного отдела беспилотных авиационных систем "Феникс" с позывным "Физик".

"Враг имеет единственную цель — подвинуться и закрепиться на новых позициях. Сейчас наблюдаем такую ситуацию, что противник берет в полуокружение Константиновку с целью ее возможного дальнейшего захвата. Конечно, мы этого не допустим. Но в городе ситуация тяжелая из-за постоянных обстрелов, враг бьет по жилью, по гражданской инфраструктуре, пытаясь сравнять город с землей. В общем, как мы видели в других городах, они ничего больше делать не умеют. Но в любом случае, как только мы видим их технику, или пехоту на поле боя, мы ее превращаем в сожженную", — рассказал он.

По его словам, российские оккупанты стали действовать более осторожно что касается использования тяжелой техники на их направлении. На этом участке фронта активных штурмов с использованием БТРов и БМП не наблюдается.

"Мы это можем объяснить очень просто. Наши силы очень хорошо закрепились на своих позициях и ведется постоянный контроль артиллерией и дронами. К тому же, пилоты подразделения "Феникс" неоднократно уже демонстрировали свою силу, нивелируя любые попытки противника атаковать украинские позиции броней. Эта техника превращается в сожженную и остается в полях", — пояснил он.

Напомним, что ВСУ уничтожили танк-сарай ВС РФ на Купянском направлении. Он направлялся к украинским позициям с целью прорыва обороны Сил обороны.

Также сообщалось, что ВСУ контратаковали и выбили россиян из нескольких посадок вблизи Северска.