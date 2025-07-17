Вместо прорыва детонировал: ВСУ разнесли танк-сарай россиян на Купянском направлении (видео)

Оккупанты пытались прорваться на позиции Сил обороны под прикрытием танка, который обшили дополнительной защитой.

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На Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты потеряли очередной танк-сарай. Он пытался прорваться на позиции Сил обороны. Об этом сообщили в бригаде НГУ "Буревій".

Отмечается, что до того, как разлететься в щепки вражеский танк направлялся в направлении украинских позиций с целью прорыва обороны Сил обороны. Впрочем, прорыв отменился, поскольку доехать ему не удалось благодаря меткости операторов FPV-дронов бригады.

В конце концов очередной "танк-сарай" россиян превратился в металлолом.

Бригада "Буревій" продолжает пополнять музей металлолома новыми экспонатами. уничтожен вражеский танк. В результате точного поражения произошла детонация боекомплекта. Танк, бортовой номер которого уже никто и никогда не вспомнит, уничтожен", — сообщили в пресс-службе бригады.

Бойцы "Буревію" отметили, что работа по выявлению и поражению вражеских целей продолжается.

Напомним, что ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении, а ВСУ выбили россиян под Северском. Россияне дожали Петровку и установили там свои флаги. Из-за захвата села перед Силами обороны встала проблема отхода из Щербиновки.

Также сообщалось, что на Сумском направлении Силы обороны смогли вклиниться в оборону ВС РФ на нескольких участках, из-за чего оккупантам грозит окружение.