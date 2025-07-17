Вместо прорыва детонировал: ВСУ разнесли танк-сарай россиян на Купянском направлении (видео)
Оккупанты пытались прорваться на позиции Сил обороны под прикрытием танка, который обшили дополнительной защитой.
На Купянском направлении на Харьковщине российские оккупанты потеряли очередной танк-сарай. Он пытался прорваться на позиции Сил обороны. Об этом сообщили в бригаде НГУ "Буревій".
Отмечается, что до того, как разлететься в щепки вражеский танк направлялся в направлении украинских позиций с целью прорыва обороны Сил обороны. Впрочем, прорыв отменился, поскольку доехать ему не удалось благодаря меткости операторов FPV-дронов бригады.
В конце концов очередной "танк-сарай" россиян превратился в металлолом.
Бригада "Буревій" продолжает пополнять музей металлолома новыми экспонатами. уничтожен вражеский танк. В результате точного поражения произошла детонация боекомплекта. Танк, бортовой номер которого уже никто и никогда не вспомнит, уничтожен", — сообщили в пресс-службе бригады.
Бойцы "Буревію" отметили, что работа по выявлению и поражению вражеских целей продолжается.
Напомним, что ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении, а ВСУ выбили россиян под Северском. Россияне дожали Петровку и установили там свои флаги. Из-за захвата села перед Силами обороны встала проблема отхода из Щербиновки.
Также сообщалось, что на Сумском направлении Силы обороны смогли вклиниться в оборону ВС РФ на нескольких участках, из-за чего оккупантам грозит окружение.