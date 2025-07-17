ВС РФ продвинулись на Константиновском направлении, а ВСУ выбили россиян под Северском

Россияне дожали Петровку и установили там свои флаги. Из-за захвата села перед Силами обороны возникла проблема отхода из Щербиновки.

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На Константиновском направлении оккупанты активизировались в районе Полтавки и Русиного Яра и продвигаются в сторону Катериновки. Между тем ВСУ выбили россиян из Серебрянки. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

"Противник активизировался на участке Полтавка-Русин Яр и имеет продвижение в балке на юго-восток, наши казаки наказывают р*саков FPVшками — поэтому за собой враг оставил серую зону. Также есть незначительные продвижения хряков севернее Яблоновки и в самом селе, бои продолжаются", — проинформировал "Мучной".

Он добавил, что россияне дожали Петровку и установили там свои флаги. Из-за захвата села перед Силами обороны возникла проблема отхода из Щербиновки, поскольку есть угроза попасть в окружение.

"Противник продвигается в сторону Катериновки. Существуют все причины, что вскоре п*дары перейдут реку Кривой Торец и выйдут к населенному пункту Клебан-Бык, а это значит, что нас просто могут запереть и единственный выход может быть сейчас через К-Б водохранилище", — написал "Мучной".

Также он сообщил, что на Северском направлении у ВСУ есть успехи — они выбили россиян из Серебрянки полностью и заняли территорию севернее — это Марьина гора и все, что расположено рядом.

Напомним, что ВСУ контратаковали и выбили россиян из нескольких посадок вблизи Северска. На подступах к городу Северск Донецкой области оккупанты пытаются продолжать "ползучее наступление, чтобы выйти на ближние подступы к городу с востока и северо-востока.