ЗС РФ просунулися на Костянтинівському напрямку, а ЗСУ вибили росіян під Сіверськом

Росіяни дотиснули Петрівку і встановили там свої прапори. Через захоплення села перед Силами оборони постала проблема відходу із Щербинівки.

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На Костянтинівському напрямку окупанти активізувалися в районі Полтавки і Русиного Яру та просуваються в бік Катеринівки. Між тим ЗСУ вибили росіян з Серебрянки. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Противник активізувався на ділянці Полтавка-Русин Яр і має просування у балці на південний схід, наші козаки карають р*саків FPVшками–тому за собою ворог залишив сіру зону. Також є незначні просування хряків північніше Яблунівки та у самому селі, бої продовжуються", — проінформував "Мучной".

Він додав, що росіяни дотиснули Петрівку і встановили там свої прапори. Через захоплення села перед Силами оборони постала проблема відходу із Щербинівки, оскільки є загроза потрапити в оточення.

"Противник просувається у бік Катеринівки. Існують всі причини, що невдовзі п*дари перейдуть річку Кривий Торець і вийдуть до населеного пункту Клебан-Бик, а це означає, що нас просто можуть замкнути і єдиний вихід може бути зараз через К-Б водосховище", — написав "Мучной".

Також він повідомив, що на Сіверському напрямку у ЗСУ є успіхи — вони вибили росіян із Серебрянки повністю і зайняли територію північніше – це Мар'їна гора і все, що розташоване поруч.

Нагадаємо, що ЗСУ контратакували та вибили росіян з кількох посадок поблизу Сіверська. На підступах до міста Сіверськ на Донеччині окупанти намагаються продовжувати "повзучий наступ, щоб вийти на ближні підступи до міста зі сходу та північного сходу.