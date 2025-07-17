Замість прориву детонував: ЗСУ рознесли танк-сарай росіян на Куп'янському напрямку (відео)

Окупанти намагалися прорватися на позиції Сил оборони під прикриттям танку, який обшили додатковим захистом.

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На Куп’янському напрямку на Харківщині російські окупанти втратили черговий танк-сарай. Він намагався прорватися на позиції Сил оборони. Про це повідомили в бригаді НГУ "Буревій".

Зазначається, що до того, як розлетітися на друзки ворожий танк прямував в напрямку українських позицій з метою прориву оборони Сил оборони. Втім, прорив скасувався, оскільки доїхати йому не вдалося завдяки влучності операторів FPV-дронів бригади.

Зрештою черговий "танк-сарай" росіян перетворився на металобрухт.

Бригада "Буревій" продовжує поповнювати музей металобрухту новими експонатами. знищено ворожий танк. Унаслідок точного ураження відбулася детонація боєкомплекту. Танк, бортовий номер якого вже ніхто й ніколи не згадає, знищено", — повідомили у пресслужбі бригади.

Бійці "Буревію" зауважили, що робота з виявлення та ураження ворожих цілей триває.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися на Костянтинівському напрямку, а ЗСУ вибили росіян під Сіверськом. Росіяни дотиснули Петрівку і встановили там свої прапори. Через захоплення села перед Силами оборони постала проблема відходу із Щербинівки.

Також повідомлялося, що на Сумському напрямку Сили оборони змогли вклинитися в оборону ЗС РФ на кількох ділянках, через що окупантам загрожує оточення.