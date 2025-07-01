"По одному, ползком, рачком, бочком": в ВСУ рассказали о новой тактике россиян в Сумской области

ВС РФ пешком преодолевают 10 километров по одному, чтобы пробраться вглубь территории Сумщины.

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Российские оккупанты в Сумской области начали избегать любого скопления и ходят на штурмы по одному. Об этом в эфире Армия TV рассказал начальник штаба 103 отдельной бригады территориальной обороны Петр Кушик.

По его словам, врог и дальше продолжает просачиваться пехотной составляющей.

"Могу сказать, что они уже перешли к тактике одиночного передвижения. Потому что двое — это для них уже смертельно, они обнаруживаются и уничтожаются. По одному, ползком, рачком, бочком пробуют продвигаться", — рассказал военный.

Он отметил, что технику российские штурмовики в их зоне ответственности не используют совсем, а добираются до места назначения пешком.

"У соседей, знаю, пробуют применять мотоциклы. Также мотоциклы и квадроциклы они применяют для логистики. Но у нас есть на это свой ответ. Мы их ждем... По тем данным, что у нас есть из опроса пленных, они уже по 10 километров, для того, чтобы дойти до передовой и там умереть, они уже идут пешком", — рассказал Петр Кушик.

В сводке Генштаба ВСУ 1 июля сообщалось, что на Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 17 атак россиян. Противник за прошедшие сутки нанес 18 авиационных ударов, в целом сбросил 35 управляемых авиационных бомб, и совершил 323 артиллерийских обстрела, в том числе 16 — из реактивных систем залпового огня.

Напомним, что бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ смогли "нейтрализовать" вражескую мину, которая охотилась на транспорт украинских защитников. Ее обезвредили с помощью дрона-"сапера".

Также сообщалось, что на Торецком направлении бойцы "Азова" взяли в плен россиян, которые попали под завалы после обстрела танком. Украинские защитники их буквально откопали.