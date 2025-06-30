Действовал наперегонки: украинский дрон обезвредил российскую мину и спас жизнь бойцов ВСУ

Оккупанты составляли мину среди дороги так, чтобы ее не мог объехать автомобиль украинских защитников.

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Бойцы 3-й отдельной танковой Железной бригады ВСУ смогли "нейтрализовать" вражескую мину, которая охотилась на транспорт украинских защитников. Ее обезвредили с помощью дрона-"сапера". Об этом рассказали на странице бригады.

"Кроме уничтожения техники и живой силы врага, дронари занимаются как минированием, так и разминированием. Недавно на одной из полевых дорог обнаружили вражескую магнитную мину: их ставят, чтобы не объехать. Решить проблему и тем самым спасти наш автомобиль, помог дрон роты ударных беспилотников (РУБпАК)", — говорится в сообщении.

На вражескую мину сбросили взрывчатку и она сдетонировала. Таким образом была спасена жизнь украинских бойцов, которые должны были ехать по этой дороге.

Также воины зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона сбили вражеский БПЛА "Орлан-10" и "поймали" нескольких оккупантов.

Также сообщалось, что украинские разработчики по стандартам НАТО создали новые патроны для Сил обороны. Они будут помогать бороться с вражескими дронами.

Также сообщалось, что на Покровском направлении в Донецкой области российские оккупанты начали активно дистанционно минировать украинские логистические пути и пытаются усложнить ротации и подвоз необходимого обеспечения на позиции Сил обороны.