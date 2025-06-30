Повышают шансы военных поразить движущуюся цель: в Украине создали антидронные патроны (видео)

Благодаря использованию специальной боевой части патроны помогают значительно увеличить шансы поразить FPV-дрон или Mavic до того, как он успеет атаковать.

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Украинские разработчики по стандартам НАТО создали новые патроны для Сил обороны. Они будут помогать бороться с вражескими дронами. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Новые патроны создали в рамках проекта Brave 1.

"Патроны против дронов, значительно повышающие шансы поразить движущуюся цель — новая разработка Brave1. Он инициировал разработку антидронових патронов, которые значительно повышают шансы военных поразить движущуюся цель", — проинформировал министр.

По его словам, на первый взгляд — это обычные патроны наиболее распространенного калибра, которыми можно снарядить автомат, но из-за того, что в них используется специальная боевая часть, они помогают значительно увеличить шансы поразить FPV-дрон или Mavic до того, как он успеет атаковать.

Михаил Федоров отметил, что разработчики где-то кодифицировали антидронные патроны по стандартам НАТО.

"Наша общая цель — чтобы каждый пехотинец имел магазин таких патронов и мог снарядить им автомат в случае воздушной угрозы", — подчеркнул Федоров.

Напомним, что украинские разработчики создают приборы для разминирования территории на основе искусственного интеллекта. За один день такое средство может обследовать 10000 квадратных километров.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ из подразделения Samurai поразили редкий разведывательный беспилотный аппарат россиян Z20 (Zala Z-20).