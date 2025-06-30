"Редкий зверь": ВСУ сбили российский дрон Z20 с помощью БПЛА-перехватчика (видео)

Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили редкий разведывательный беспилотный аппарат россиян Z20 (Zala Z-20).

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Вражеский дрон удалось сбить с помощью БПЛА-перехватчика. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале WU Samurai.

ВСУ сбили Zala Z-20

"Еще одна Z20. Редкий зверь, и от того еще приятнее ее сбивать", — говорится в публикации.

Дрон Zala Z-20: что о нем известно

Zala Z-20 — это российский разведывательный беспилотник, который производится компанией "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы".

Дрон Z-20 Фото: Zala Aero

По данным портала Главного управления разведки Минобороны Украины War & Sanctions, дрон Zala Z-20 имеет следующие характеристики:

максимальный взлетный вес — 17 кг;

максимальная масса полезной нагрузки — 2,5 кг;

размах крыла — 4 м;

продолжительность полета — 6 ч;

скорость — 65-110 км/ч;

дальность связи — 100 км;

высота полета — 100-5000 м;

взлет — пневматическая пусковая установка;

посадка — парашют, воздушный амортизатор;

двигатель – электрический;

диапазон рабочих температур — от -40ºC до +50ºC.

Напомним, ранее воины 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского сбили российский дрон "Ланцет", оснащенный тепловизионной камерой.

Фокус также писал о том, что Силы обороны Юга уничтожили в воздухе три новых российских беспилотника "Черника-2" с помощью дронов-перехватчиков.