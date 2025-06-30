"Редкий зверь": ВСУ сбили российский дрон Z20 с помощью БПЛА-перехватчика (видео)
Украинские военнослужащие из подразделения Samurai поразили редкий разведывательный беспилотный аппарат россиян Z20 (Zala Z-20).
Вражеский дрон удалось сбить с помощью БПЛА-перехватчика. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале WU Samurai.
"Еще одна Z20. Редкий зверь, и от того еще приятнее ее сбивать", — говорится в публикации.
Дрон Zala Z-20: что о нем известно
Zala Z-20 — это российский разведывательный беспилотник, который производится компанией "ZALA AERO GROUP Беспилотные системы".
По данным портала Главного управления разведки Минобороны Украины War & Sanctions, дрон Zala Z-20 имеет следующие характеристики:
- максимальный взлетный вес — 17 кг;
- максимальная масса полезной нагрузки — 2,5 кг;
- размах крыла — 4 м;
- продолжительность полета — 6 ч;
- скорость — 65-110 км/ч;
- дальность связи — 100 км;
- высота полета — 100-5000 м;
- взлет — пневматическая пусковая установка;
- посадка — парашют, воздушный амортизатор;
- двигатель – электрический;
- диапазон рабочих температур — от -40ºC до +50ºC.
Напомним, ранее воины 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского сбили российский дрон "Ланцет", оснащенный тепловизионной камерой.
Фокус также писал о том, что Силы обороны Юга уничтожили в воздухе три новых российских беспилотника "Черника-2" с помощью дронов-перехватчиков.