ВСУ сбили необычный российский "Ланцет": в чем особенность этого БПЛА (видео)

Воины 1039-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Николая Капустянского сбили ночью российский дрон «Ланцет», оснащенный тепловизионной камерой.

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Видео уничтожение российского "Ланцета" опубликовал украинский блогер и волонтер Сергей Стерненко в своем Telegram-канале. По его словам, россияне начали реже применять данную модель беспилотников.

Уничтожение "Ланцета" с тепловизионной камерой

"Такая тенденция есть благодаря профессионализму наших воинов и вашей поддержке развития FPV-перехватчиков", — написал Стерненко.

"Ланцеты" с тепловизорами: что известно

В ноябре 2023 года в сети появились кадры работы "Ланцета" с прибором ночного видения. Оккупанты запустили БПЛА в ночное время суток, чего раньше не позволял делать ограниченный набор камер.

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В РФ заявили, что "Ланцет" получил недорогой тепловизор. В свою очередь эксперты портала "Мілітарний" предположили, что БПЛА оснащен видеокамерой с инфракрасной подсветкой. Такие камеры являются более дешевыми и более доступными для приобретения за рубежом для РФ, чем тепловизоры.

Напомним, ВС РФ также атаковали Украину "Шахедом", оснащенным тепловизионной камерой. Такой БПЛА может выявлять цели в полной темноте и наносить более точные удары.

Фокус также писал о том, что россияне оснащают ударные беспилотные аппараты "Шахед" специальными антеннами, которые защищают навигационную систему аппарата от действия украинских средств РЭБ.