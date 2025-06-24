ЗСУ збили незвичайний російський "Ланцет": у чому особливість цього БПЛА (відео)

Воїни 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського збили вночі російський дрон "Ланцет", оснащений тепловізійною камерою.

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Відео знищення російського "Ланцета" опублікував український блогер і волонтер Сергій Стерненко у своєму Telegram-каналі. За його словами, росіяни почали рідше застосовувати цю модель безпілотників.

Знищення "Ланцета" з тепловізійною камерою

"Така тенденція є завдяки професіоналізму наших воїнів і вашій підтримці розвитку FPV-перехоплювачів", — написав Стерненко.

"Ланцети" з тепловізорами: що відомо

У листопаді 2023 року в мережі з'явилися кадри роботи "Ланцета" з приладом нічного бачення. Окупанти запустили БПЛА в нічний час доби, чого раніше не дозволяв робити обмежений набір камер.

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У РФ заявили, що "Ланцет" отримав недорогий тепловізор. Зі свого боку експерти порталу "Мілітарний" припустили, що БПЛА оснащений відеокамерою з інфрачервоним підсвічуванням. Такі камери є дешевшими і доступнішими для придбання за кордоном для РФ, ніж тепловізори.

Нагадаємо, ЗС РФ також атакували Україну "Шахедом", оснащеним тепловізійною камерою. Такий БПЛА може виявляти цілі в цілковитій темряві та завдавати точніших ударів.

Фокус також писав про те, що росіяни оснащують ударні безпілотні апарати "Шахед" спеціальними антенами, які захищають навігаційну систему апарата від дії українських засобів РЕБ.