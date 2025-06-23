Без цього "Шахед" не влучить у ціль: експерт показав "серце" ворожого БПЛА (фото)

Росіяни оснащують ударні безпілотні апарати "Шахед" спеціальними антенами, які захищають навігаційну систему апарата від дії українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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Якщо антена не забезпечує захист, то "Шахед" не влучить у ціль. Що більше в антені елементів, то сильніший захист, пояснив український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Серце шахедної електроніки це спеціальна антена, яка забезпечує захист навігації "Шахеда" від нашого РЕБ", — написав він.

Антена "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Антена "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram Антена "Шахеда" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

За словами експерта, Іжевський завод ставить на "Шахеди" російську антену Комета на 8 або 12 елементів. Зі свого боку підприємство в "Алабузі" вичерпало запаси антен на 4 елементи з Ірану і тепер оснащує БПЛА антенами з Китаю на 8 елементів. Для ураження особливо важливих цілей дрони отримують антени на 16 елементів.

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"Флеш" наголосив, що якщо витягнути один модуль із круглої та квадратної антен і повернути, то там буде один і той самий елемент. Це вказує на те, що виробник, імовірно, один і той самий.

"Ще раз — без такої антени "Шахед" не вразить ціль. Спасибі Китаю", — підсумував експерт.

Нагадаємо, росіяни істотно масштабували виробництво "Шахедів", а також ускладнюють алгоритми роботи проти засобів РЕБ і щодня експериментують із тактикою. "Флеш" вважає, що в майбутньому РФ зможе запускати по 800 "Шахедів" щовечора.

Також повідомлялося, що Північна Корея розглядає можливість відправки в Росію людей для роботи на заводі з виробництва безпілотників, розташованому в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані.