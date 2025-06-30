"Рідкісний звір": ЗСУ збили російський дрон Z20 за допомогою БПЛА-перехоплювача (відео)

Українські військовослужбовці з підрозділу Samurai вразили рідкісний розвідувальний безпілотний апарат росіян Z20 (Zala Z-20).

Related video

Ворожий дрон вдалося збити за допомогою БПЛА-перехоплювача. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі WU Samurai.

ЗСУ збили Zala Z-20

"Ще одна Z20. Рідкісний звір, і від того ще приємніше її збивати", — йдеться в публікації.

Дрон Zala Z-20: що про нього відомо

Zala Z-20 — це російський розвідувальний безпілотник, який виробляє компанія "ZALA AERO GROUP Безпілотні системи".

Дрон Z-20 Фото: Zala Aero

За даними порталу Головного управління розвідки Міноборони України War & Sanctions, дрон Zala Z-20 має такі характеристики:

максимальна злітна вага — 17 кг;

максимальна маса корисного навантаження — 2,5 кг;

розмах крила — 4 м;

тривалість польоту — 6 год;

швидкість — 65-110 км/год;

дальність зв'язку — 100 км;

висота польоту — 100-5000 м;

зліт — пневматична пускова установка;

посадка — парашут, повітряний амортизатор;

двигун — електричний;

діапазон робочих температур — від -40ºC до +50ºC.

Нагадаємо, раніше воїни 1039-го зенітного ракетного полку імені генерал-хорунжого Миколи Капустянського збили російський дрон "Ланцет", оснащений тепловізійною камерою.

Фокус також писав про те, що Сили оборони Півдня знищили в повітрі три нові російські безпілотники "Черника-2" за допомогою дронів-перехоплювачів.