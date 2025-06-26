Решение, которое спасает жизни: как в Украине разминируют освобожденные территории с помощью ИИ (видео)

Благодаря приборам с воздуха обследуется территория, а обычные фото совмещаются с кадрами с инфракрасной камеры и данными с магнитометра. На выходе оператор получает полную карту, по которой затем осуществляется разминирование.

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Украинские разработчики создают приборы для разминирования территории на основе искусственного интеллекта. За один день такое средство может обследовать 10000 квадратных километров. Один из таких проектов показал глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

"После деоккупации Посад-Покровского у нас была миссия снять ортофотоплан, для того, чтобы оцифровать повреждения домов и инфораструктуры для будущего восстановления. Во время миссии я услышал два взрыва с разницей в 5 минут. Первым подорвалось гражданское авто, вторым — авто работников ГСЧС. Это меня побудило быстро инвестировать свое время и деньги в развитие и интегрирование ИИ в процесс разминирования", — рассказал Виталий, основатель и СЕО UADamage.

В 2023 году команда Виталия получила грант от Brave1, сейчас привлекла 400 тысяч долларов благодаря кластеру. За средства гранта команда смогла обеспечить себя всеми необходимыми приборами, сенсорами и вокруг них построить искусственный интеллект.

Благодаря приборам с воздуха обследуется территория, а обычные фото совмещаются с кадрами с инфракрасной камеры и данными с магнитометра. На выходе оператор получает полную карту, по которой затем осуществляется разминирование.

Компания уже облетала более 61 тысячи квадратных метров полей и по запросу оцифровала более 500 тысяч метров квадратных территории. На кадрах, которые обнародовали участники проекта красными кругами показаны все взрывоопасные предметы, найденные на обследуемой территории.

Напомним, что ранее бойцы 47 инженерной бригады Сил поддержки ВСУ получили новые дистанционно управляемые машины для разминирования GCS-200. Одно такое средство способно очистить до 12 000 м² земли.

Ранее сообщалось, что в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей". Он способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.