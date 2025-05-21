Без риска для людей: в ВСУ показали умные машины GCS-200, которые уже работают на востоке (видео)

Бойцы 47 инженерной бригады Сил поддержки ВСУ получили новые дистанционно управляемые машины для разминирования GCS-200. Одно такое средство способно очистить до 12 000 м² земли.

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Как работают GCS-200 показали саперы 47-й инженерной бригады.

Саперы бригады освоили дистанционно управляемые машины GCS-200 и начали активно применять их на востоке Украины очищая деоккупированные территории от мин и взрывоопасных предметов. Благодаря этим современным платформам разминирование происходит быстрее и безопаснее, минимизируя риски для людей.

"Машины способны автономно работать до 15 часов, уничтожая взрывоопасные угрозы и подготавливая землю к восстановлению. Оператор управляет платформой на безопасной дистанции, а сапер контролирует процесс разминирования, оценивая состояние территории. Совместная работа саперов и инженеров позволяет эффективно использовать технику в сложных условиях", — рассказывают бойцы.

Разминировочная машина GCS-200: что известно

Платформы GCS-200 были разработаны специально для военных швейцарско-немецкой компанией Global Clearance Solutions. GCS-200 издалека напоминает комбайн на гусеницах. Его передняя часть обрабатывает и перелопачивает землю, выискивая там взрывоопасные предметы. С помощью этих комплексов разминирование проводится в более чем 40 странах мира, в частности Афганистане, Бахрейне, Грузии, Ливане, Сербии, Таиланде, ОАЭ, Великобритании и США.

Управление ею осуществляется одним оператором с помощью двух джойстиков и кнопок на передатчике радиопульта.

С помощью комплекса разминирования GCS-200 можно не только осуществлять очистку территории от взрывоопасных предметов, но и проводить легкие земляные работы, транспортировать грузы, раскапывать почву и выкорчевывать деревья.

За день одна такая машина способна очистить до 12 000 м² земли. Объем топливного бака на 200 л обеспечивает автономность от 6,5 до 15 ч работы в зависимости от задачи и навесного инструмента. Также GCS-200 оснащен розеткой STANAG 4074 и имеет корпус аккумулятора, соответствующий STANAG 4015.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине приступил к разминированию новый роботизированный комплекс "Змей". Он способен за день обследовать более 2,5 га площади, дешевый и выдерживает подрыв противотанковых мин.