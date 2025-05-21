Без ризику для людей: у ЗСУ показали розумні машини GCS-200, які вже працюють на сході (відео)

Бійці 47 інженерної бригади Сил підтримки ЗСУ отримали нові дистанційно керовані машини для розміновування GCS-200. Один такий засіб здатен очистити до 12 000 м² землі.

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Як працюють GCS-200 показали сапери 47-ї інженерної бригади.

Сапери бригади опанували дистанційно керовані машини GCS-200 і почали активно застосовувати їх на сході України очищуючи деокуповані території від мін та вибухонебезпечних предметів. Завдяки цим сучасним платформам розмінування відбувається швидше та безпечніше, мінімізуючи ризики для людей.

"Машини здатні автономно працювати до 15 годин, знищуючи вибухонебезпечні загрози та підготовляючи землю до відновлення. Оператор керує платформою на безпечній дистанції, а сапер контролює процес розмінування, оцінюючи стан території. Спільна робота саперів та інженерів дозволяє ефективно використовувати техніку в складних умовах", — розповідають бійці.

Розміновувальна машина GCS-200: що відомо

Платформи GCS-200 були розроблені спеціально для військових швейцарсько-німецькою компанією Global Clearance Solutions. GCS-200 здалеку нагадує комбайн на гусеницях. Його передня частина обробляє і перелопачує землю, вишукуючи там вибухонебезпечні предмети. За допомогою цих комплексів розмінування проводиться у понад 40 країнах світу, зокрема Афганістані, Бахрейні, Грузії, Лівані, Сербії, Таїланді, ОАЕ, Великій Британії та США.

Управління нею здійснюється одним оператором за допомогою двох джойстиків і кнопок на передавачу радіопульта.

За допомогою комплексу розмінування GCS-200 можна не тільки здійснювати очищення території від вибухонебезпечних предметів, а й проводити легкі земляні роботи, транспортувати вантажі, розкопувати ґрунт та викорчовувати дерева.

За день одна така машина здатна очистити до 12 000 м² землі. Об’єм паливного бака на 200 л забезпечує автономність від 6,5 до 15 год роботи залежно від завдання та навісного інструмента. Також GCS-200 оснащений розеткою STANAG 4074 і має корпус акумулятора, що відповідає STANAG 4015.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій". Він здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.