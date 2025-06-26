Рішення, яке рятує життя: як в Україні розміновують звільнені території за допомогою ШІ (відео)

Завдяки приладам з повітря обстежується територія, а звичайні фото поєднуються з кадрами з інфрачервоної камери і даними з магнітометра. На виході оператор отримує повну карту, за якою потім здійснюється розміновування.

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Українські розробники створюють прилади для розміновування території на основі штучного інтелекту. За один день такий засіб може обстежити 10000 квадратних кілометрів. Один з таких проєктів показав очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Після деокупації Посад-Покровського в нас була місія відзняти ортофотоплан, для того, щоб оцифрувати пошкодження будинків та інфраструктури для майбутньої відбудови. Під час місії я почув два вибухи з різницею в 5 хвилин. Першим підірвалося цивільне авто, другим — авто працівників ДСНС. Це мене спонукало швидко інвестувати свій час і гроші в розвиток і інтегрування ШІ в процес розміновування", — розповів Віталій, засновник і СЕО UADamage.

У 2023 році команда Віталія отримала грант від Brave1, зараз залучила 400 тисяч доларів завдяки кластеру. За кошти гранту команда змогла забезпечити себе усіма необхідними приладами, сенсорами і навколо них побудувати штучний інтелект.

Завдяки приладам з повітря обстежується територія, а звичайні фото поєднуються з кадрами з інфрачервоної камери і даними з магнітометра. На виході оператор отримує повну карту, за якою потім здійснюється розміновування.

Компанія вже облітала понад 61 тисячу квадратних метрів полів і на запит оцифрувала понад 500 тисяч метрів квадратних території. На кадрах, які оприлюднили учасники проєкту червоними колами показано всі вибухонебезпечні предмети, знайдені на обстежуваній території.

Нагадаємо, що раніше бійці 47 інженерної бригади Сил підтримки ЗСУ отримали нові дистанційно керовані машини для розміновування GCS-200. Один такий засіб здатен очистити до 12 000 м² землі.

Раніше повідомлялося, що в Україні приступив до розмінування новий роботизований комплекс "Змій". Він здатний за день обстежити понад 2,5 га площі, дешевий та витримує підрив протитанкових мін.