Підвищують шанси військових уразити рухому ціль: в Україні створили антидронові набої (відео)

Завдяки використанню спеціальної бойової частини набої допомагають значно збільшити шанси уразити FPV-дрон або Mavic до того, як він встигне атакувати.

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Українські розробники за стандартами НАТО створили нові набої для Сил оборони. Вони допомагатимуть боротися з ворожими дронами. Про це повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нові набої створили в межах проєкту Brave 1.

"Набої проти дронів, що значно підвищують шанси вразити рухому ціль — нова розробка Brave1. Він ініціював розробку антидронових набоїв, що значно підвищують шанси військових уразити рухому ціль", — проінформував міністр.

За його словами, на перший погляд — це звичайні набої найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат, але через те, що в них використовується спеціальна бойова частина, вони допомагають значно збільшити шанси уразити FPV-дрон або Mavic до того, як він встигне атакувати.

Михайло Федоров зауважив, що розробники вде кодифікували антидронові набої за стандартами НАТО.

"Наша спільна мета — щоб кожен піхотинець мав магазин таких набоїв і міг спорядити ним автомат у разі повітряної загрози", — наголосив Федоров.

Нагадаємо, що українські розробники створюють прилади для розміновування території на основі штучного інтелекту. За один день такий засіб може обстежити 10000 квадратних кілометрів.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ з підрозділу Samurai уразили рідкісний розвідувальний безпілотний апарат росіян Z20 (Zala Z-20).