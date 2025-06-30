Діяв навипередки: український дрон знешкодив російську міну і врятував життя бійців ЗСУ

Окупанти становили міну серед дороги так, щоб її не міг об'їхати автомобіль українських захисників.

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Бійці 3-ї окремої танкової Залізної бригади ЗСУ змогли "нейтралізувати" ворожу міну, яка полювала на транспорт українських захисників. Її знешкодили за допомогою дрона-"сапера". Про це розповіли на сторінці бригади.

"Окрім знищення техніки та живої сили ворога, дронарі займаються як мінуванням, так і розмінуванням. Нещодавно на одній з польових доріг виявили ворожу магнітну міну: їх ставлять, аби не об’їхати. Вирішити проблему і тим самим врятувати наш автомобіль, допоміг дрон роти ударних безпілотників (РУБпАК)", — йдеться в повідомленні.

На ворожу міну скинули вибухівку і вона здетонувала. Таким чином було врятоване життя українських бійців, які мали їхати цією дорогою.

Також воїни зенітного ракетно-артилерійського дивізіону збили ворожий БПЛА "Орлан-10" та "вполювали" кількох окупантів.

Також повідомлялося, що українські розробники за стандартами НАТО створили нові набої для Сил оборони. Вони допомагатимуть боротися з ворожими дронами.

Також повідомлялося, що на Покровському напрямку на Донеччині російські окупанти почали активно дистанційно мінувати українські логістичні шляхи і намагаються ускладнити ротації та підвезення необхідного забезпечення на позиції Сил оборони.